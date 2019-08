107歲奶奶長壽祕訣「一輩子不結婚」　最大紓壓方式：獨自生活

▲路易絲自認不結婚可以減壓。(圖/翻攝自推特)



記者丁維瑀/綜合報導

美國紐約市布朗克斯(Bronx)奶奶路易絲(Louise Signore)7月31日正式迎接107歲生日,親友舉行派對慶祝,她幽默回應,「我說我已經受夠派對了。」被問及長壽的祕訣為何,她則表示自己從沒結過婚,「我認為這就是訣竅。我的手足經常說『真希望我沒有結婚』。」

CBS新聞報導,路易絲1912年出生於紐約市曼哈頓(Manhattan),14歲開始就住在布朗克斯,來到她的107歲生日派對,超過100人前來慶祝。當天她穿著粉色衣著現身;朋友黛博拉(Deborah Whitaker)形容,路易絲沒有拄著拐杖,沒坐輪椅,她自己上街買東西。

回憶年輕時代,路易絲幾乎每天都會跳舞,還會跟朋友玩地板滾球(bocce),雖然外向,她卻認為獨自生活是減少壓力的關鍵原因,所以她沒有結婚。不過,長壽或許也是源自家族遺傳,她的手足同樣高齡102歲。

God bless this amazing woman who is 107 years old today! Big party with her friends and family in the Bronx. Lots of keys to living so long — including eating Italian food, dancing, and she emphasized never getting married pic.twitter.com/YJUD9iD5s2

路易絲性格幽默,親友們喜歡和她聚在一起。她還向記者分享自己的飲食習慣,「義大利料理對你會很好,我是吃著很棒的食物長大的,沒有汽水,沒有蛋糕。」她的生日派對出現蛋糕,單純是為了慶祝她內心依然保持年輕。

想要優雅變老畢竟充滿挑戰,路易絲近期其實剛從肺炎病情康復,她的雙眼也看不太清楚,回到103歲時,她還曾在公寓被搶劫與攻擊。但總體來看她依然保持健康,日常中只會服用高血壓藥物,吃完午餐後她會玩賓果遊戲,有時也跟著別人運動、跳舞,享受充實的一天。