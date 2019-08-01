國中師下課後約女學生教室接吻　LINE告白傳愛3個月丟飯碗

記者黃翊婷／綜合報導

日本福岡縣北九州市一名年約20多歲的男老師在教室與國中女學生接吻，後來有其他老師發現他的手機訊息裡出現女學生的名字，這段師生戀才曝光。北九州市教育委員會則在上月26日決定懲處，免除這位男老師的職務。

▲男老師與女學生相約在無人的教室裡約會。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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根據日本《每日新聞》報導，該名男老師今年3月至6月間多次在下課後與女學生相約於教室碰面，兩人不僅相互擁抱，還曾接吻；後來有其他老師無意間發現他的手機時常跳出聊天訊息，顯示的名字卻是一名女學生，這才起疑開始調查。

男老師知道交往的事情露餡後，坦承兩人的確有跨越師生關係的感情，他是因為加了女學生的LINE，告白之後感情升溫，因此陷入熱戀，「我背叛了學生對我的信任，事後也已經對當事人和學生家長道歉。」

▲男老師透過LINE向女學生告白。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關）

北九州市教育委員會上月26日宣布，對這位20多歲的男老師處以免職處分。不過，相關新聞報導在推特上傳開後，網友們對於這段師生戀的反應卻很兩極，不認同者覺得「這根本就是犯罪」、「只能怪這個男的太愚蠢」、「還以為這是漫畫還是AV裡才會出現的情節」。

而另一派網友則認為，「雖然不純的異性交往是不被允許的，但如果他們是真心相愛，又有什麼不可以？」、「這有什麼問題嗎？只是兩個互相喜歡的人而已啊」。