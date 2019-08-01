買OUTLET隨便都賺到？　消費專家：這5種東西別出手

▲在OUTLET購物有些商品要多留神。（圖／unsplash，以下同）

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近年許多主打便宜好貨的OUTLET，在台灣遍地開花，適逢暑假出國旅遊期間，許多遊客也會安排當地的OUTLET血拼行程，但別進入了購物天堂就迷失在愉悅的環境中，購物專家表示有些商品需要在出手前先想一想。

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美國消費者權益網站Consumer World創辦人Edgar Dworsky，之前也公開提醒，別以為OUTLET商品上方的價格表是真的，有時商家會故意貼上很高的價格，來創造更高的反差感，浮誇的價格就算打對折，還是浮誇。

以下5款商品在逛OUTLET時，可能要多多斟酌與觀察：

美妝保養品

能夠在百貨通路賣的美妝與保養品，進到OUTLET上架販售，很大的可能是因為，它們是即期品，不然就是一些銷售欠佳的冷門款，建議在購買時要看清楚使用期限，是否符合你的需要，也建議盡量購買玻璃瓶裝的產品，以隔絕塑膠瓶身可能釋放溶劑的情況。

襪子與內衣褲

除非是販售該商品的專門店，如果在一般運動用品的品牌店，鞋子才是他們的主打，這種非主打款的折扣有限，其實很難討到便宜。

品牌的小配件

OUTLET裡或多或少都有能說出名字的精品品牌，說實在的不要想買到經典款，這機率少之又少，但有些人面對有LOGO的小配件、像是鑰匙圈、皮帶或者是一些文具用品，開出親民的價格，就覺得心滿意足，事實上價值與實用性一點都不高。

此外，還有些品牌會生產「專門在OUTLET銷售」的款式，他們從來沒在一般的店面中上架，作工與細節也不可能與一般門市相同，不是說不能買，而是不要以一般價格來衡量手中的包，來判斷他們是否划算。

3C與科技商品

說真的，3C的毛利有限，進入OUTLET代表他們可能「型號有點過時」，或者是銷量不好的單品，意即你若買下，使用的時間當然比較短，而且在國外的OUTLET，3C商品還有所謂的Refurbished產品，便是消費者退貨後再整新的商品，風險較大。

皮革

鮮少看到皮革商品真正的貶值，在OUTLET看到的皮件，有較高的機率都是人造皮或是合成皮，如果你沒有辨識的能力，建議不要對皮革商品出手，因為真假皮的價差很大。