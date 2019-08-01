乾性？油皮？混合肌？快利用6步驟膚質測試法確認自己膚質

▲想要保養不白做工，首先要先了解自己的膚質。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official）



編輯／Amanda

現在這年頭，為了維持好狀態、好肌膚，不分男女老少，保養意識人人有，而想要保養有效不白做工，首先得先了解自己的肌膚是油性、乾性還是混合肌，但你真的知道自己是哪種膚質嗎？快利用以下6個簡單問題做個膚質確認小測試，確認一下，看你是真的了解，還是只是一直「自我感覺良好」。

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膚質測試法

1.洗臉後一小時內，不擦任何保養品，臉部肌膚會不會很乾？會乾選A，不乾選B。

2.承上題，過了一個小時，你的肌膚依舊很乾還是慢慢的得到緩解了？依舊很乾選Ａ，有慢慢緩解的選B。

3.平時肌膚是否屬於容易出油？不太出油的選A，很會出油的選B。

4.不擦保養品時，皮膚是否會有緊繃感？會感到緊繃的選A，不會緊繃選Ｂ。

5.平時肌膚對化妝水、乳液的吸收度如何？吸收度很好選Ａ，吸收較差選B。

6.不加擦乳霜，也不敷面膜，只擦水乳精華的時候肌膚保溼度如何？感覺不太足夠選A，已經很充足了的選Ｂ。

▲乾性肌膚通常肌膚較易緊繃，缺水也缺油，妝前保濕沒做好小心會卡粉。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official）



選A較多：乾性肌膚

以上6個小問題選完後，如果選A比較多的人，那就是屬於偏乾性的膚質。乾性肌膚通常會有以下特徵：皮膚緊繃；水油都不足，整張臉不僅缺油也缺水；乾燥會造成角質變粗變硬，角質容易堆積；角質代謝不佳，易長粉刺；底妝不好吃妝，易卡粉。

選B較多：油性肌膚

而選B比較多的人，那就是所謂的油皮人了，偏油性的肌膚通常會有以下特徵：肌膚整體都很油；容易長痘痘，而且是紅腫、有膿、有點發炎的那種；皮膚水份不足，油份過多；用到比較滋潤一點的保養品容易出現悶痘。

▲受到氣候環境影響，台灣大多數人都是混合性膚質。（圖／翻攝IG@ssinz7）



A和B一樣多：混合性肌膚

如果你是A和B一樣多的，那就是常見的混合肌，大多數台灣女生都屬於這種T字油、兩頰乾的混合膚質。簡單來說，通常是T區缺水，包含兩頰的U區缺油，導致T區容易脫妝，但U區不好上妝，因此不論保養或上妝，建議分區處理。

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