賓拉登之子已死！接班蓋達「懸賞3100萬」　美官員透露：掌握情報

▲美國官員透露，賓拉登之子哈姆薩已經死亡，但消息未獲得官方證實。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國政府官員透露，根據情報機構掌握的消息，蓋達組織前首腦賓拉登之子哈姆薩已經死亡，但目前暫時不清楚細節和其死因。美國政府當局尚未公開證實此事。

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賓拉登（Osama bin Laden）於2011年遭美軍擊斃後，哈姆薩（Hamza bin Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden，西方媒體一般簡稱Hamza bin Laden）取代父親地位成為蓋達組織新領袖，行蹤成謎；美國國務院今年2月曾公告，對哈姆薩懸賞100萬美元（約3100萬新台幣）。哈姆薩最後一次發表公開聲明在2018年，當時他對沙烏地阿拉伯發出威脅，並呼籲阿拉伯半島人民起義。

美國NBC新聞網報導，有3名美國官員透露，美國已經掌握哈姆薩死亡的情報，但官員並未透露更多細節，目前並不清楚哈姆薩是在何處死亡，也不清楚美國在此事中扮演何種角色。

哈姆薩據信生於1989年，賓拉登於1996年移居阿富汗後，哈姆薩也曾出現在蓋達組織製作的宣傳影片中。2001年9月11日，以賓拉登為首的蓋達組織對美國發動911恐怖攻擊，劫持飛機對紐約世貿中心和美國國防部五角大廈發動攻擊。

在經過多年反恐戰爭後，美軍海報突擊隊（Navy SEALS）於2011年突襲巴基斯坦阿伯塔巴德（Abbottabad）一處住宅，擊斃藏匿其中的賓拉登和他另一名兒子。現場查獲的信件顯示，賓拉登生前有意培養哈姆薩作為自己的繼承人。