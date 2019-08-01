國際火線／好萊塢往事：從前有個莎朗蒂

▲從前有個莎朗蒂。(圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

鎮昆汀塔倫提諾(Quent inTarantino)新作《從前，有個好萊塢》(Once Upon a Time in... Hollywood) 的上映，讓老一輩人逐漸遺忘、(絕大多數)新一輩人毫無印象的女星莎朗蒂(Sharon Tate)再度爆紅。

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說來諷刺，莎朗生前只是剛開始走紅就殞命了。但那一夜，她和友人被「曼森家族」成員謀殺後，她才瞬間變成國際知名的「紅星」。因此之故，她留下的作品不多，擔綱主角的更少。

莎朗蒂生於美國德州達拉斯。早年以平面模特兒和電視影集裡的小角色起家。初登大銀幕作作品是一部描述古羅馬格鬥士的電影：《巴拉巴》(Barabbas，1961，香港譯名《壯士千秋》)，男主角是安東尼昆。她第一部擔任重要角色的作品，是在1966年的《惡魔之眼》(Eye of the Devil) 飾演一名女巫，男女主角分別是大衛尼文與黛博拉蔻兒。

這是一部英國片，影片完成後，莎朗蒂留在當地的時尚界發展。接下來，她邂逅了波蘭斯基。 當年波蘭斯基離開祖國波蘭後，一度在法國發展。無奈當時法國影壇相當排外，於是，他到了英國。

在這裡，他完成了著名的「驚魂三部曲」：《冷血驚魂》(Repulsion，1965)、《孤島驚魂》(Cul-de-sac，1966)，以及《天師捉妖》(The Fearless Vampire Killers，1967)。 這三部電影有兩大共同特點：一，奠定了波蘭斯基作品中無所遁逃、宿命論的悲觀論調；二，三部作品裡的女主角都是絕色美女。

《冷血驚魂》的女主角是曾被香港片商捧為「世界第一美人」的法國女星凱薩琳丹妮芙(Catherine Deneuve)；《孤島驚魂》女主角是凱薩琳的胞姊：法蘭索娃多麗雅(Francoise Dorleac)。這對姊妹很有意思，姊姊出道較早，用的是父姓。妹妹因為不想被人說成是「某某人的妹妹」，所以藝名裡用了母姓。

姊妹倆還合演過一部絕世神品：傑克德米(Jacques Demy )的音樂片《柳媚花嬌》(Les Demoiselles de Rochefort，1967)。讓人婉惜的是，法蘭索娃多麗雅於1967年6月26日因車禍猝逝，年僅25歲。

至於《天師捉妖》，女主角當然是莎朗蒂。她銀波蘭斯基由工件夥伴變成戀人。1968年1月20日，兩人在倫敦結婚。

1967年是莎朗蒂演藝事業中的重要一年，除了《天師捉妖》之外，同年還有兩部電影推出：跟湯尼寇蒂合演的性喜劇《豔侶迷春》(Don't Make Waves)、以及改編自賈桂琳蘇珊(Jacqueline Susann)同名暢銷小說的「風月片」：《娃娃谷》(Valley of the Dolls)。

本片有四位女主角：芭芭拉柏金絲、蓓蒂杜克、莎朗蒂、以及影后蘇珊海華。以天的觀點來看，這是一齣描述真愛難尋、星夢易碎的悲劇版《慾望城市》。《娃娃谷》當年推出時惡評如潮，卻因為片中的「軟調情色」內容而票房大賣。莎朗蒂更是在一票演技派女主角裡橫空出世，獲得當年金球獎「最有前途新人獎」的提名。本片後來能夠成為著名「邪典電影」(Cult Film)之一，泰半也是因為莎朗蒂的關係。

本片內容充斥著三種東西：酒精、性、和藥物。片名中的「娃娃」(Dolls)一字語帶雙關，既指青春嬈嬌的女孩，亦指容易上癮的鎮靜劑類藥物Barbiturate。順帶一提，《娃娃谷》當年在台灣上映時，Sharon Tate的譯是名是「雪倫泰蒂」。「莎朗蒂」這個譯名，是香港人取的。至於本片片名，香港片商給了它一個很文青、很淒美的譯名，叫《風月泣殘紅》。

往事的確如煙。從前有個莎朗蒂，如今知道的人已經不多。因為昆汀新片的關係，可能有人想透過網路尋找影片一睹她當年的風采。這並不容易(除非是預告片)。勉強可以找到的，除了《娃娃谷》之外，大概就只有《天師捉妖》(畢竟這是經典)。

影片內容描述一名老師父(傑克麥高文飾)帶者一名涉世未深的小徒弟(波蘭斯基飾)一起到特蘭西瓦尼亞(Transsilvania，今日羅馬尼亞地區)消滅吸血鬼的故事。但小徒弟卻跟吸血鬼一樣。愛上了荒村客棧主人的女兒(莎朗蒂)。

這齣「恐怖喜劇」的風格，對日後《殭屍道長》林正英的系例作品有很深的影響。而莎朗蒂在整部電影裡最吸睛的一場戲，是一邊泡在貝殻造型的澡盆裡「洗澎澎」，一邊跟小徒弟聊心事，後來……。

這戲假情真的一幕，流露出許多訊息。數年前，我重看了本片一次， 卻發現了之前沒發現的東西。如果你是看Full HD或藍光版(BD)的，你會發現，莎朗蒂的眼皮底下原來有一大片密密麻麻的雀斑！這沒有好或不好，只是， 我覺得似乎對莎朗蒂又更多知道了一點。美國「世紀殺人魔」曼森 獄中病危送院