名片盒大小冷氣現身！　隨身空調大熱天不怕汗流浹背

▲名片型冷氣現身，夏天走在街上有解啦。（圖／翻攝first-flight官方網站，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

現在集資平台上處處有驚喜！正是夏日炎炎的台灣，走在路上不出幾分鐘便汗流浹背，其實只要是夏天，全世界在太陽下都很熱，日本SONY旗下的集資平台first-flight上，出現一個討論度高的話題商品「Reon Pocket」，強調可以讓體表溫度從36度降至23度，已經是行走空調的等級了啊！而且大小約莫只有一個名片夾。

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▲上班族全副武裝，走在路上也不用怕夏天熱浪了。

而其產品的概念原理來自熱電製冷技術，簡單來說就是透過電流進行能量轉移，讓該產品內的晶片板「吸熱」或「放熱」，所以其實Reon Pocket不僅可以在夏天使用，在冬天也能夠拿來取暖。

配合特製的服飾，就能把Reon Pocket放置在衣物背面、領口下方的專屬固定袋裡，不但可以有效導引溫度之外，從外觀也看不出特別之處，比起掛在頸子上的電風扇，尤其對商務人士而言，要更容易穿搭。

▲放置在特殊設計的上衣口袋中。

此外，Reon Pocket還設有藍牙裝置，能透過特定手機APP來操作溫度，不需再脫換下來調整，一上架果然就有突破4000位買家，售價14,080元日幣起跳，折合台幣約4,000元，現已超過量產門檻，目前相關方案都已售完，想入手一個可能要等正式上市啦。

▲可透過手機切換溫度與強弱，還能直接開關機。