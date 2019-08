林志玲寫下放閃宣言　「眼裡滿是愛情」人妻電力超強，粉絲公開求婚

▲林志玲、AKIRA新婚狀態甜蜜蜜。(圖/資料照/記者張一中攝)



記者張妤瑄/台北報導

林志玲與AKIRA結婚後,狀態超幸福, 最近還發出放閃留言,穿著紅衣背著LOVE包,Po文給了一顆愛心,隨便都閃瞎路人。志玲姐姐還打下「我可以在你眼裡看見永恆」的英文Hashtag:#InYourEyesICanSeeAnEternity,樂當散播幸褔的仙女。

▲林志玲背LOVE包寫下放閃宣言。(圖/翻攝林志玲IG)



實際上,志玲姐姐也不是要故意放閃,她曬出的最新包款是法國精品VALENTINO(范倫鐵諾)為了七夕情人節推出的限定系列,除了包款上用經典的V Logo與英文字母組成「LOVE」單字之外,還將情詩入衣,「In Your Eyes I Can See An Eternity」(一眼瞬間,一念永恆),相當浪漫。

▲林志玲近期目標想拚龍鳳胎。(圖/翻攝林志玲IG)



如此充滿粉紅泡泡的系列,由新婚的林志玲來詮釋剛剛好,她穿紅色洋裝配LOVE包,耳垂上還戴了小巧的金色心形耳飾,配上回眸淺淺一笑的仙女姿態,讓明知她已死會的粉絲還是心想要活標,有人甚至公開告白,留言寫下:「志玲,離開黑泽先生,嫁给我吧」。果然,女神電力實在太強!

▲VALENTINO七夕限定系列,情詩入衣,也是林志玲放閃宣言Hashtag的由來。(圖/品牌提供)