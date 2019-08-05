世界遺產綻放美麗光影　teamLab進駐京都打造光之祭典

▲teamLab的光之祭典，8月中即將在京都下鴨神社展開。（圖／翻攝teamLab官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

擅長以科技打造絢麗空間的日本teamLab工作室，8月份3度進駐京都最古老神社「下鴨神社」，打造社內與前方古老森林「糺之森」的光之祭典，結合科技與自然的元素，讓京都的夜晚變得美麗而璀璨。

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在日本古都市內大片的糺之森，是保留上古林相的廣大森林，座落於鴨川交界處的下鴨神社前，即使是車水馬龍的白天，走進糺之森彷彿走入自然世界，這是京都市最自然古老之地，teamLab則利用他們擅長的數位科技，打造出自然中的光的祭典。

以「自然保持自然的姿態成為藝術」的概念，利用感應器、光線與聲音，打造出一個迷離卻又親近的自然場域，單純的圓發散著光，且隨互動變化點亮，在幽暗的森林裡綻放，清楚的看見光的舞動，彷彿光線在跟你說話。

而森林中的泉川，則有日系古老漫畫的角色在其上行走，那是另一個藝術裝置「Walk, Walk, Walk」，「步行」是主要的元素，其為電腦程式即時製作的影像，會隨著參觀者與其的互動，改變影像的呈現，無法控制、不能複製，像是人生的移動一般。

在下鴨神社的御洗手池，則有數十個彩蛋佇立在水面，隨著人的觸碰、推擠，光的顏色也會產生變化，其一明一滅的吐息，象徵際遇與呼吸，內心感受則由自己來定義。

下鴨神社與糺之森的光之祭典，在8／17開跑至9／2為止，每日下午6：30開始入場，有計劃去京都旅遊的民眾，不妨也安排去體驗一下。