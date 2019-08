設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

▲古又文同名品牌Johan Ku今年起發表舞台從東京時裝周轉戰倫敦時裝周。(圖/記者湯興漢攝)



記者張妤瑄/專訪

台灣年輕一代的設計師近年在國際舞台上大放異彩,2009年美國前第一夫人蜜雪兒在歐巴馬的就職晚宴上,穿了台裔設計師吳季剛(Jason Wu)的禮服,讓台灣人民驕傲。同年,古又文憑藉著「情緒雕塑」系列大型白色針織作品拿下Gen Art國際服裝競賽「前衛服裝獎」,一句「我來自台灣」,讓他很早就成為時裝界的台灣之光。

▲古又文靠「情感雕塑」系列作品在國際上拿獎,很早就是台灣時尚圈的台灣之光。(圖/記者湯興漢攝)



10年過去,古又文同名品牌Johan Ku在東京時裝周發表8年後,轉戰倫敦時裝周,2019秋冬系列他在拿手的針織單品上玩色,在系列中注入許多彩色的元素。身為一名電影控的他,依舊堅持在影像中找靈感,最新作品就以法國同志電影《120 BPM》為題;再往前回溯一季,從近年經典的同志電影《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)取材。不可諱言的,這名台灣之光是台灣時尚圈少數不斷處理LGBTQ+議題的設計師。

▲2019秋冬系列以法國同志電影《120 BPM》為靈感。(圖/資料照/品牌提供)



▲2019春夏系列以同志電影《以你的名字呼喚我》為靈感。(圖/資料照/品牌提供)



古又文分享:「我大概兩年前就開始做相關議題,從《絲絨金礦》(Velvet Goldmine)開始,但這幾年越做越核心。」

《絲絨金礦》探討雌雄同體,《120 BPM》探討HIV族群,「我覺得這是基本的人權與性別平權,不論是愛的LGBTQ+或是Me Too議題,這在近代的文明世界越來越被重視,而只有文明了後,你才會想穿好衣服。」

▲近年,古又文的設計除了立體的廓形之外,有了更多彩的顏色。(圖/記者湯興漢攝)



5月底,台灣正式同婚合法,獨步亞洲。讓總是不遺餘力站出來的古又文很興奮,他說:「我比較幸運的是我的工作領域中,所接觸到的人不是本身是(LGBTQ+族群),或是對這個議題完全不排斥,因為實在太多人都是了。沒有排斥也就沒有妖魔化。」

▲古又文認為自己很幸運,一直處在「同溫層」中,但這更激發了他想站出來發聲的想法。(圖/品牌提供)



古又文用作品、身體力行的和其他族群對話,從來沒有失去理性或耐性的時刻。他秉持著「跟不同溫度的人才要改變他們」的心情,在網上一來一往留言討論,或許或多或少被認為「筆戰」的時刻常常發生,但他仍然堅持要用一己之力改變不同溫度的想法。

40歲的他有感於很多朋友還是不敢讓家裡人知道,讓他更積極為同志站出來。他說:「我只是覺得,當我比較沒那麼多負擔時,都不出來說兩句話,其他人就更不知道該怎麼辦了。」常在臉書上分享相關議題,他堅定地表示:「到我這個年紀與狀況,連在臉書上po一篇相關文章都膽怯的話,實在太說不過去了。」

▲40歲的古又文認為如今的自己,生活中已無什麼負擔,不應該連站出來挺同都不敢。(圖/品牌提供)



若說古又文這10年在設計上的轉變,他說如今用一句話形容自己的設計,應該要從原先的「雕塑般的服裝廓形與獨特的材料」加上「顏色用得更加強勁」來形容。近年來設計突破總是灰暗,越來越明亮的大膽色彩,學平面設計出身的他透露:「做平面設計或是插畫的時候,我是很敢玩顏色。」這幾年開始把這部分施展在服裝設計上,也讓他的設計在乘載著他想嚴肅探討的性別平權議題下,有了更鮮活的個性。

▲古又文從「情感雕塑」作品發光,雕塑般的強烈廓形,一直都是他作品不可或缺的重要部分。(圖/品牌提供)



【古又文小檔案】

▲古又文作品曾登上《WWD》封面。(圖/記者湯興漢攝、品牌提供)



生日:1979/9/19

年齡:40歲

經歷

2009年獲美國Gen Art前衛時裝大獎,作品並收錄與英國針織教科書。

2011年起站上東京時裝周展舞台出新作

2014年系列作品登上時尚權威媒體《WWD》封面

2015年Johan Ku全球首店在台北開幕

2019年2月轉戰倫敦時裝周

To Be Continued……