5秒賺2千！新光三越APP會員免門檻　訂位系統免費用，還能搶56折Dyson

▲新光三越推出全新「APP會員」，不用消費門檻即可入會，還能用13,999元搶原價24,900元的Dyson V8 Fluffy吸塵器。（圖／新光三越提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

台灣龍頭百貨新光三越，宣布釋出旗下APP最大利多，推出專屬「APP會員」，以往需要單筆消費2,000元才能加入貴賓卡友使用專屬APP，現在只要花5秒輸入生日與手機資料，就能用APP兌換贈品禮券、查詢消費明細、看線上DM等，再進一步輸入姓名性別和電子信箱，APP功能等同「全部解鎖」，不但能直接預訂餐廳、使用禮券，甚至還能註冊skm pay搶限量商品，56折特價的Dyson也能輕鬆買得到！

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▲新光三越APP登場啦！服務齊全而且綁定skm pay就能賺很大。

新光三越會員人數已經突破200萬，其提供多樣服務與優惠的超強專屬APP，下載數量也突破百萬，針對年輕族群，新光三越突破既有思維，推出免消費門檻的「APP會員」，且開放綁定skm pay，以後逛新光三越百貨，手機就是信用卡，付款超方便。且贈品禮券也能直接存入APP，週年慶不用花時間排長龍，消費輕鬆拿出手機就能抵用。

▲只要依序輸入電話與生日，會員輕鬆加入！

除了付費更簡單之外，還有APP中的所有服務也一併囊括，包括最熱門的「美食訂候位」服務，下班前只要打開手機點兩下，同事聚餐免排隊！還能從程式直接看到停車場空位，讓你不再隨處繞，最重要的是百貨推出的主題折扣，只要開通skm pay就能馬上搶！

為慶祝APP會員系統上線，新光三越針對現有「夏天卡利HIGH」檔期再加碼！8／2至8／15期間刷綁定聯名卡的skm pay，單筆消費滿3,000元，回饋立刻加碼2%，從原有的4%～6%，升級到6%～8%；綁定指定7間銀行信用卡，也有升級1%的回饋指數，快趁機買足父親節與情人節商品，怎麼算都是加倍賺！

▲搭配卡利HIGH活動，直接升級多2%回饋。

而8／5至8／11新光三越更推出「Super Shopper Day」，結合7大知名品牌，推出化妝品、運動用品、家電3C等超值特價商品，現日限量上線開搶，包括LANCOME全新超進化肌因賦活露獨家價3,000元加送贈品、Dyson V8吸塵器56折專屬價格等，全部都是skm pay專屬超值價，越早綁定才能掌握先機！

▲LANCOME 全新超進化肌因賦活露30 ml，skm pay獨享限量推薦價3,000元，買再贈肌因賦活露7ml。

▲Adidas 8／7當天APP扣會員點數10點並索取品牌優惠券，於結帳時使用skm pay，指定商品優惠價7折。

Super Shopper Day在8／5當天就開跑，快趁之前下載並加入新光三越APP會員，才能掌握最大優惠，開啟會員註冊程序輸入簡單的個人資訊，JINS眼鏡88折、Adidas扣點數指定商品7折、蘋果AirPods扣點數限量88折都有機會輕鬆到手，連超市都有優惠價，珍寶海鮮餐廳的波士頓活龍蝦、午後奶茶與THE BODY SHOP滋養洗髮精直接買一送一，隨時還有推出特價商品，每次打開都有驚喜。

▲珍寶海鮮波士頓活龍蝦，skm pay專屬價買ㄧ送ㄧ，售價1,880元。

▲8／8當天AirPods搭配無線充電盒，skm pay專屬限量價5,688元，需扣會員點數10點，等同88折。

▲8／9起至8／15，Supersonic吹風機雙梳組 skm pay限量專屬價14,600元，再贈「2,000元品牌禮券+三折包」。

父親節與情人節即將來臨，下載新光三越APP不但能輕鬆訂位，還能搶優惠商品，全部放在手機裡，方便攜帶與使用，一手掌握折扣跟最新消息，快趁8／5前下載賺回饋！