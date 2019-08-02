《暮光之城》影迷此生必住！Airbnb開放出租「貝拉家」床單顏色都沒變

編輯／Ann 圖／翻攝自Airbnb、電影劇照

《暮光之城》（Twilight）系列電影是不少人共同的回憶，除了捧紅片中演員克莉絲汀史都華、羅伯派汀森之外，這股熱潮依舊延燒至今，知名住房網站Airbnb正式出租女主角「貝拉」與爸爸在福克斯小鎮的家，影迷們終於圓夢能住進電影，立馬手刀報名去！

電影《暮光之城》第一集有不少場景都在貝拉的家中拍攝，神秘濕冷的氣息，配上男主角愛德華吸血鬼的背景，至今都令人印象深刻。其實貝拉的家在現實中位於美國俄勒岡州聖海倫斯，在去年被現在的屋主買下之後，開放Airbnb出租，讓影迷們都能圓夢住進電影中。

請繼續往下閱讀...

只要和電影對比，就會發現不少細節都原樣重現，像是貝拉和爸爸共進早餐的餐桌、桌椅都被原封不動保存。另外，當然不能缺少大家最熟悉的貝拉房間，還記得在電影中，貝拉總是和愛德華在這裡談戀愛，做一些臉紅心跳的恩愛舉動。房主為了貼近電影，連被單顏色都沒換，還放上了一系列劇照和雅各的人形立牌，好像睡到一半隨時都會闖入狼人和吸血鬼。

這間位在俄勒岡州聖海倫斯的屋子共有５間房間，最多可以容納十人居住，每晚價位大約NT$10,250，其實平分下來CP值頗高。感興趣的影迷們不妨搶先訂購，一圓住進電影《暮光之城》的美夢吧。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App