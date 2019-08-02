奧斯塔羅12星座一周運勢0805-0811　巨蟹七夕有機會脫單、天蠍看緊荷包

20190805-0811奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！學／事業方面，成功的機會提高許多，奧斯建議下周多花點心思於工作，有望得到不錯的回報，另外，若有要簽屬合約或合作的朋友，建議下周可以行動，有機會呈現雙贏局面。

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TOP2：金牛座愛情運最旺！下周感情世界變得有趣許多，開始懂得為感情增點色彩，並且了解溝通的重要性，讓另一半於這段感情中，感受到尊重，而這將連帶提升兩人愛情的親密程度喔！

TOP3：射手座金錢運最旺！下周正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你進點財喔！

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：對於現況感到不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，一定要適時調整自己，避免因此影響到工作。

2.雙魚座愛情運需要留意：下周感情運勢方面，要多加注意自己的狀況，有時候表現出來的穩定與內心想法是兩回事，所以下周對於情感的想法將複雜許多，進而阻礙了雙方情感的發展，需要多加注意。

3.處女座金錢運需要留意：正偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都相當容易錯過，不容易抓住錢財，多注意囉！

牡羊座

開運顏色：黃色

幸運數字：11

整體運勢★★

解析：下周牡羊朋友的想像力與創造力消退許多，產生了自我封閉的狀況，所以懷疑起了自己的能力，並且行動力也稍稍的受到影響，奧斯提醒下周要增加自我的信心，另外，也要避免走捷徑或是偷懶的想法。

愛情運勢★★

解析：雙方下周的溝通不良明顯許多，使得雙方的距離感增加許多，另外，過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理，彼此都不要在過去打轉吧！

事業（學業）運勢★★

解析：下周學／事業方面，顯得綁手綁腳許多，有放不開的狀況，另外，也會太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定。

金錢運勢★★

解析：正偏財運較平淡，不太有貴人帶財，另外，投資方面下周要多避免，有盲目投資導致損失的可能性。

金牛座

開運顏色：天空藍

幸運數字：20

整體運勢★★★★

解析：下周金牛朋友的直覺與判斷力增強許多，而創造力與想像力也隨之提高，讓自己下周面對事情的處理能力都優秀許多，同時，更加懂得察覺周遭朋友的需求並給予協助，而這樣的優秀能力讓自己下周順利許多，就連在朋友圈的評價也加分不少喔！

愛情運勢★★★★★

解析：下周感情世界變得有趣許多，開始懂得為感情增點色彩，並且了解溝通的重要性，讓另一半於這段感情中，感受到尊重，而這將連帶提升兩人愛情的親密程度喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業運勢方面，顯得對工作內容感到無聊，並且於職場上也較提不起動力，不過，上述的創造力或是想像力還是存在，只是會應用於其他地方。

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，投資理財部分有望出現貴人，並給予許多建議，因此可以多留意投資方面的訊息喔！

雙子座

開運顏色：白色

幸運數字：15

整體運勢★★★★

解析：下周雙子朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，而這難得的平靜也讓一向忙碌的你，終於在下周可以好好喘口氣，另外，下周對於朋友之間的感情突然重視了起來，有時間的話可以與朋友來場聚會，讓心情更加愉悅！

愛情運勢★★★★★

解析：下周面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外，也讓自己多學習成長，而雙方的地位在下周將呈現平等，使這段情感立下更好的基礎。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，成功的機會提高許多，奧斯建議下周多花點心思於工作，有望得到不錯的回報，另外，若有要簽屬合約或合作的朋友，建議下周可以行動，有機會呈現雙贏局面。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運勢非常良好，可以多加強本業，有機會賺到許多錢，另外，若是自有公司或工作室的朋友，下周或許有朋友會為你帶來許多合作機會喔！

巨蟹座

開運顏色：紫色

幸運數字：52

整體運勢★★★★★

解析：歡愉及慶祝的氣氛將充滿巨蟹朋友下周的生活中，長久以來努力的事情也有旺在下周開花結果，因此下周儘管享受這樣的歡愉，好好休息一下吧！

愛情運勢★★★★

解析：彼此於感情中的狀況更加良好，並且樂於溝通與分享，讓雙方在感情的路上順利許多，而單身朋友下周的桃花運還不錯，有機會出現還不錯的對象，另外，有伴的朋友要適時拒絕外來的示好比較好喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面有成功的徵兆，甚至出現為公司立功的好預兆，所以下周在學／事業方面多努力，成功才會隨之而來，而自有公司的朋友，下周業務及訂單也有增加的狀況。

金錢運勢★★★

解析：偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友帶來點投資訊息也可以好好參考一下囉！

獅子座

開運顏色：褐色

幸運數字：63

整體運勢★★★★

解析：對於現況感到不太滿意，會是上進的一周，另外，獅子朋友下周的自負將大上許多，所以與他人相處時，記得要多注意一點，另外，下周亦有三分鐘熱度的狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：感情方面的爭執狀況存在，對於目前情感的心開始轉向外頭，或許是出現競爭者或其他對象讓心不安穩，所以建議下周多留意愛情中的自己，別因孤單而向外尋求慰籍喔！

事業（學業）運勢★★

解析：面對學／事業，顯得太過自信或努力不足，導致自己工作上努力的心停滯下來，另外，下周也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好喔！

處女座

開運顏色：灰色

幸運數字：77

整體運勢★★★

解析：不滿足的感覺將充斥在處女朋友下周的生活中，但這樣的不滿足卻非外在影響，主要會是自己的內心想法，而這樣的狀況也容易錯失好機會，進而讓自己脫離成功，所以下周要多加注意上述狀況。

愛情運勢★★★

解析：對情感上的不足逐漸表現出來，或許會覺得對方始終做得不夠，或是不夠包容，但奧斯提醒下周的感覺將是雙向的，也要多注意一下伴侶的狀況喔！

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，要多注重與同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要避免一些無謂的爭執或多點禮貌，才會比較好喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都相當容易錯過，不容易抓住錢財，多注意囉！

天秤座

開運顏色：橘色

幸運數字：86

整體運勢★★★

解析：下周天秤朋友，對於目前的環境將感到不滿足，所以間接拒絕外援，同時，也讓自己躊躇且阻礙了起來，奧斯建議下周要適時接受周遭朋友的意見，或許能改善這樣的狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：對於愛情的現況感到冷淡，有冷眼看待的感覺存在，並且讓對方感到些許的灰心，所以下周要修飾這樣的狀況，以免影響到另一半。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業上，呈現停滯不前的狀況，其原因來自自己，才會讓你不得不停下來檢視過去狀況，如果懂得趁這機會改善過去問題，將會是對自己有力的時間。

金錢運勢★★★

解析：下周有收支不平衡的情形發生，要注意平時的理財狀況，以免一時的金錢需求透支了喔！

天蠍座

開運顏色：藍色

幸運數字：95

整體運勢★★

解析：下周天蠍朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某些問題需要獨自處理，但卻始終無法突破，並且不願示弱尋求幫助，奧斯建議下周要收起驕傲，適時接受外援，情況才會改善許多喔！

愛情運勢★★

解析：突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感要學習放下，如果放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

事業（學業）運勢★★

解析：對於現況感到不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，一定要適時調整自己，避免因此影響到工作。

金錢運勢★★

解析：財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

射手座

開運顏色：銀色

幸運數字：42

整體運勢★★★★

解析：下周射手朋友將感到充分的安逸，而過去的紛擾與疲憊，都將在下周趨於平靜，使內心感受踏實許多，另外，一直以來有心浮氣躁感覺的朋友，下周會是備感舒適的一周，一定要好好把握難得的平靜喔！

愛情運勢★★★★

解析：愛情運勢方面，受到整體運勢的影響，代表雙方的關係穩定，而彼此的互動關係也相當的良好，奧斯提醒適時的給彼此點空間，才會增加感情的升溫喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面，開始感到滿意，對目前的現況也都能接受，而這樣的狀況大致來說是很好的，但安於現狀的同時，也不要停下向前的腳步喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你進點財喔！

魔羯座

開運顏色：綠色

幸運數字：88

整體運勢★★★

解析：不甘受到束縛的感覺，將讓魔羯朋友下周的生活多了不平靜，不過，這也是因為自己的企圖心一直都不低，才會造就下周汲汲營營的生活，奧斯建議下周對環境或生活感到不滿意時，可以多花點心思想想，是否該準備突破目前的生活。

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於情感的需求增加，不斷尋找新刺激來增添感情生活的色彩，另外，要是目前情感穩定的朋友，奧斯建議可以安排出遊喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學／事業方面，不願安逸於目前的生活中，而變動的狀況將存在於下周的生活，讓你對工作有更大的企圖心想突破，奧斯建議要好好把握。

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運，可多花點心思於本業上，而強大的企圖心將帶進許多錢財喔！

水瓶座

開運顏色：橄欖綠

幸運數字：34

整體運勢★★★★

解析：下周對於成功的渴望增強許多，讓水瓶朋友下周行動力高上許多，並且對於現況感到滿足，而手邊的事情也都在掌握之中，算是平穩發展的一周喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於感情的共識度提高，並且都願意為這段感情付出，同時，也對雙方的想法與觀念認同不少，另外，不管單身或有伴的朋友，下周周末可以安排簡單的小旅行，將會有意想不到的事情發生喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下周渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此下周在工作上要適時的休息，千萬別讓自己累過頭了。

金錢運勢★★

解析：有散財的可能性，所以下周凡事保守一點，千萬不要有任何貪小便宜的念頭喔！

雙魚座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：16

整體運勢★★

解析：下周雙魚朋友的物質慾望將提升許多，而許多事情也不再看那麼細，讓自己停留於物質層面，不過，因為如此也讓自己的心靈空虛許多，奧斯提醒下周要多注意內心層面的感受，避免透過物質來彌補內心的缺乏喔！

愛情運勢★★

解析：下周感情運勢方面，要多加注意自己的狀況，有時候表現出來的穩定與內心想法是兩回事，所以下周對於情感的想法將複雜許多，進而阻礙了雙方情感的發展，需要多加注意。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，可以簡單看出下周實際許多，而這代表目前正在工作上努力奮鬥，但卻隱含了過度勞累的狀況，所以下周於工作方面要適時的放鬆囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，所以下周要好好的理財，另外，如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機喔！

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