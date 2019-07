阿富汗巴士爆炸至少34死17傷…幾乎都是婦孺　當局：塔利班做的！

▲阿富汗百姓遇到炸彈攻擊受傷送醫。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

阿富汗法拉省(Farah province)一輛巴士撞上路邊的炸彈裝置,當場爆炸,已經造成34人死亡,17人受傷。當局指出,乘客大多都是婦人和小孩,死傷人數很有可能持續上修,指控這次攻擊是塔利班所為。根據了解,塔利班目前還沒有出面證實。

阿富汗總統發言人塞迪奇(Sediq Sediqqi)說,「一輛載著乘客的巴士行經坎大哈─赫拉特公路(Kandahar-Herat Highway),撞上了塔利班設置在道路邊的炸彈,造成34名乘客死亡,17人受傷,大部分是女人和小孩。所有受害者都是平民。」

法拉省政府發言人穆西(Muhibullah Muhib)表示,「這一枚炸彈是塔利班叛亂分子新埋下的,目標是阿富汗和外國維安的武裝部隊。」他也提到,傷亡人數很有可能繼續攀升。

《半島電視台》指出,塔利班和伊斯蘭國武裝分子幾乎每天都針對政府官員、軍隊、維安部隊和平民發動攻擊,全國的安全情況逐漸惡化當中。

聯合國駐阿富汗救援團30日公布最新數據,顯示阿富汗政府和北約軍隊2019上半年造成的死亡人數比塔利班還要多,並指出減緩暴力衝突的努力遠遠不夠。同一分報告顯示,去年同期阿富汗平民死傷人數達到史上最高,今年已經下降大約25%,但是其中孩童傷亡案例幾乎占了1/3。

根據了解,美國為首的幾個國家正努力與塔利班協商,希望達成為期數月的和平條約,承諾撤出軍隊換取平民的安全保證。但是,塔利班拒絕停火,一支IS相關組織還針對維安部隊和少數什葉派穆斯林發動攻擊。

