阿富汗巴士爆炸至少34死17傷…幾乎都是婦孺　當局：塔利班做的！

▲阿富汗百姓遇到炸彈攻擊受傷送醫。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

阿富汗法拉省（Farah province）一輛巴士撞上路邊的炸彈裝置，當場爆炸，已經造成34人死亡，17人受傷。當局指出，乘客大多都是婦人和小孩，死傷人數很有可能持續上修，指控這次攻擊是塔利班所為。根據了解，塔利班目前還沒有出面證實。

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#Taliban planted mines kill civilians. A passenger bus hit a roadside bomb, planted by Taliban on Herat-Kandahar highway that resulted in the killing of 34 passengers and wounding 17 others including women and children. All victims are civilians.

阿富汗總統發言人塞迪奇（Sediq Sediqqi）說，「一輛載著乘客的巴士行經坎大哈─赫拉特公路（Kandahar-Herat Highway），撞上了塔利班設置在道路邊的炸彈，造成34名乘客死亡，17人受傷，大部分是女人和小孩。所有受害者都是平民。」

▲阿富汗當局指控塔利班發動攻擊。（圖／路透）

法拉省政府發言人穆西（Muhibullah Muhib）表示，「這一枚炸彈是塔利班叛亂分子新埋下的，目標是阿富汗和外國維安的武裝部隊。」他也提到，傷亡人數很有可能繼續攀升。

《半島電視台》指出，塔利班和伊斯蘭國武裝分子幾乎每天都針對政府官員、軍隊、維安部隊和平民發動攻擊，全國的安全情況逐漸惡化當中。

▲官方認為死傷人數可能持續攀升。（圖／路透）

聯合國駐阿富汗救援團30日公布最新數據，顯示阿富汗政府和北約軍隊2019上半年造成的死亡人數比塔利班還要多，並指出減緩暴力衝突的努力遠遠不夠。同一分報告顯示，去年同期阿富汗平民死傷人數達到史上最高，今年已經下降大約25％，但是其中孩童傷亡案例幾乎占了1/3。

根據了解，美國為首的幾個國家正努力與塔利班協商，希望達成為期數月的和平條約，承諾撤出軍隊換取平民的安全保證。但是，塔利班拒絕停火，一支IS相關組織還針對維安部隊和少數什葉派穆斯林發動攻擊。

【相關圖文報導】UN：2019阿富汗政府和北約軍隊造成死傷「比塔利班還多」