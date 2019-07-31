長髮女逛超市…馬鈴薯區「當廁所」解放　員工見黃色液體嚇瘋

▲布朗走進超市後隨地如廁，馬鈴薯率先遭殃。（圖／翻攝自推特／Mike Holden）



記者丁維瑀／綜合報導

美國賓州20歲女子布朗（Grace Brown）上周走進一間沃爾瑪（Walmart）超市，她並未購物，反而在馬鈴薯堆上廁所，事後她則向警方自首。沃爾瑪發言人表示，女子的行為令人憤怒，所幸企業當下就處理被汙染的商品並進行消毒，確保顧客享有乾淨環境。

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《太陽報》報導，一頭長髮的布朗當時平靜走進賓州西米夫林（West Mifflin）一間沃爾瑪超市，結果她卻做出失控行為，員工發現她在馬鈴薯上面小便，地上也有黃色液體。檢察官表示，女子被指控多項罪名，包括行為不檢以及公眾酗酒。

超市常客艾略特（Beth Elliot）表示，「我的第一個反應是有點嚇到，我意識到有些人有點問題，導致他們做出不尋常的事情。」事發當時，沃爾瑪員工先清潔環境、整理商品並請女子離開，隨後打給警方。

警方公布監視器畫面後，布朗30日則走進警局自首，她已被逮捕。沃爾瑪發言人補充，正與西米夫林警局合作，釐清各方的責任。根據警方說法，布朗解釋自己當時不知道發生什麼事，她以為來到廁所，才會直接脫下褲子。