詭異空姐睡行李架上10分鐘　她目睹「黑人問號」發問：是夢嗎？

▲女乘客目睹空姐霸佔行李架的怪異行為。(圖/翻攝自twitter/Verny Vern)

記者李振慧/綜合報導

美國一名女子近來搭乘西南航空(Southwest Airlines)飛往費城的航班時,意外目睹空姐睡在行李架上的怪異情景,只見影片中,一名空姐整個人塞在狹小的行李架空間,還不時探頭出來觀看其他乘客,讓她忍不住分享在網路上。

請繼續往下閱讀...

女乘客勞埃德(Veronica Lloyd)30日在推特上表示,她29日搭乘西南航空一架從納什維爾飛往費城的班機上,竟然看到一名空姐睡在行李架上,而且對方還不時探頭出來,甚至直接在上面回答乘客的問題,詭異的行為維持長達10分鐘,讓她看了以後滿臉「黑人問號」,忍不住發文詢問,「是我在作夢嗎?」

勞埃德說,空姐後來便自行爬下來,一切又恢復了正常,「這很有意思,我猜想她這樣做,只是為了要讓飛行變得有趣並逗乘客笑吧。」西南航空事後則發表聲明,「西南航空的員工以展現他們的幽默感和獨特個性聞名,在這個情況下,我們的一位空服員只是試圖在登機時提供乘客短暫的娛樂,雖然這不是常見的程序,但我們一直把乘客安全列為首要任務。」

I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU