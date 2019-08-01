服裝、鞋類光一年就產生1190萬噸廢料　當個「環保時尚人」你可以少買一點

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近一個世紀以來時尚品牌崛起，從精品到平價品牌皆推出了大量服飾，促使紡織業蓬勃發展，不過，因時尚品牌製造了太多商品，導致紡織廢料大量的堆積，並且與1960年相比多出了811％的廢料。

▲從精品到平價品牌皆推出了大量服飾。（圖／翻攝自Unsplash）

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根據EPA（美國環境保護局）的資料顯示，自1960年到2015年之間，紡織廢料增加了811％，而這些廢料是由MSW（一般固體廢棄物）組成，MSW包括廢棄衣物、小家具、地毯、毛巾、鞋類等。

▲MSW包括廢棄衣物、小家具、地毯、毛巾、鞋類。（圖／翻攝自Unsplash）

2015年時，光是服飾與鞋類就產生了1190萬噸廢料，而這佔了當年MSW的4.5％，並且紡織廢料也從1960年的176萬噸增加到2015年的1600萬噸，可說是相當的驚人。

▲紡織廢料於2015年達到1600萬噸。（圖／翻攝自Unsplash）

所以各品牌可能也意識到了問題的嚴重性，紛紛開始提倡環保，並且不再焚毀商品，像是精品發源地之一的法國政府，便祭出法規禁止焚毀商品；UNIQLO也宣佈將在2020年底以前減少85％的一次性塑料；而H＆M的目標則是2030年以前全面使用100％回收材料製衣。

▲法國政府祭出法規禁止焚毀商品。（圖／翻攝自IG@chanelofficial）

▲UNIQLO將減少85％的一次性塑料。（圖／翻攝自Pixabay）

▲H＆M目標使用100％回收材料製衣。（圖／翻攝自Unsplash）

然而，消費者如果減少購買的意願，其實也能讓各品牌減少製造紡織廢料，因為供大於求的時候，品牌便會開始思考策略，進而減少製作MSW的相關商品，所以各位消費的時候，一定要考慮清楚是否需要，不然就會造成紡織廢料的增加哦！

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