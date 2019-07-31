賺3400萬！中國男走私4萬部山寨「蘋果」產品到美國賣　法院判囚37個月

▲iPhone，示意圖，與本文無關。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國紐澤西州44歲大陸籍男子李建華（音譯，Jianhua Jeff Li）30日被聯邦地區法院判處37個月的監禁，以及刑滿後為期1年的監外看管。據悉，李建華在2009年至2014年間，透過他的公司（Dream Digital）與多名同夥合作，從中國走私超過4萬部電子產品和配件到美國販售，包括「iPad和iPhone」及帶有假冒蘋果商標的標籤和包裝。

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綜合媒體報導，李建華當時以學生簽證居住在美國，而早在去年就向法官承認了兩項罪名，包含「共謀販運假冒商品和標籤，並將商品走私到美國」與「走私假冒商品」。而紐華克聯邦法院30日判處李建華監禁37個月，以及刑滿後為期1年的監外看管。

據了解，為了避開美國海關和邊境保護局的查驗，李建華將假冒產品、標籤及包裝分開運送，在收到產品後，再寄往美國各地。非法所得以現金分批存入不同州開設的帳戶中及意大利的銀行，以掩蓋並逃避調查。他們非法的所得共有110萬美元（約新台幣3400萬元）。

此外，本案的其他幾名涉案人員也已認罪並獲刑。拉瑪卡（Rosario LaMarca）於2017年7月21日被判入獄37個月；貝塞拉（Andreina Becerra）和沃爾普（Roberto Volpe）則於2018年10月15日分別被判處3年緩刑及22個月監禁。

▲蘋果商標。（圖／路透）