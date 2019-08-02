煩惱寬褲怎麼搭？日本男生都穿「帆布鞋」　初心者能一次就上手

以視覺上來說，寬褲雖不如短褲看起來清涼，但只要選對適當的材質再搭上寬鬆的版型，其實不貼腿的寬褲在夏天來說依舊十分透氣涼爽。

已是許多日系風格愛好者每季皆必入手的寬褲，該如何搭配才能自然展現出好感日常呢？不妨就以最經典的帆布鞋來完成吧！這樣的組合永不褪流行外，也是穿搭初心者能一次就上手的形式。

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寬褲 x 帆布鞋 穿搭示範

有著字樣設計的純白 T-shirt 比起一般的素色 T-shirt 更加有特色變化，搭配起黑色寬褲可以說是毫無違和感，建議可以將衣服下襬內紮進褲子裡，於視覺上展現出絕佳比例。由於上下身為基礎的黑白色調，這時可以選用有些彩度的帆布鞋來點亮整體，透過顏色營造出層次。

延續上一套穿搭，若想要讓整體更加有變化的話，則可以於 T-shirt 外罩上一件開領襯衫，讓整身的造型感再次加分。

Tip : 寬褲選擇錐形版型的更修身！

擔心寬褲會讓自己身形比例不好的話，FACY 則推薦個子不高的男性可以嘗試看看上寬下微窄的 「錐形褲」版型，有點九分的長度剛好可以露出一點點腳踝，透過襪款的層次營造，同時也能達到修飾身形的效果。

有著復古風情的 POLO 衫相當然地十分適合與寬褲一同搭配，輕鬆展現出男子的休閒不拘。第二套示範看似簡約，但在配色上暗藏了一些玄機。整體以「大地色」為出發，綠色的褲子搭配起 Begie 帆布鞋，以相近的色系營造出好感，而帆布鞋也正好與 POLO 衫衣領相互呼應，呈現出恰到好處的色系平衡。

帆布鞋與有著復古調性的格紋褲也十分相稱。上衣僅需以簡單的素 Tee 搭配便可完成清爽的日常穿搭。為了避免整體過於單調，建議可以多多運用配件來點綴，像是近年來十分流行的眼鏡鍊即可派上用場，也方便日常配戴的眼鏡或墨鏡能隨身攜帶。

格紋褲與帆布鞋的下身組合，其實也相當適合與襯衫搭配，簡潔的白襯衫搭上經典格紋褲，是展現出俐落都會男子的絕佳組合。建議襯衫也可以選用較為寬感的版型，使整體為“寬 x 寬”之形式，表現出時髦的空氣感層次。

Photo : WEAR, ZOZOTOWN

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