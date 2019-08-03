日、韓旅遊別忘了體驗DIY香水！140種味道任你調，媲美專櫃品質

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@theflavordesign、@aromind_official

女生就是要香香的！不但是一種禮貌，也讓自己開心～喜歡香水、香氛的女孩們注意了，如果有要去日本、南韓旅遊的話，記得要為自己安排一場DIY手作香氛之旅！自己喜歡的味道自己最了解，市售香水好聞歸好聞，卻總覺得差強人意？快把這兩家記起來，下次就調配出屬於自己的香氣～

＃THE FLAVOR design®︎ 日本東京、大阪

香氛專賣店「THE FLAVOR DESIGN」今年七月剛在日本東京開設了新分店，整個店面的造型超前衛，感覺就像直接把實驗室搬過來了！

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來到這邊你可以先選擇要「噴霧瓶」或是「擴香瓶」，店內的香氛職人會使用儀器測試你對於不同香味的喜好，再利用140種香味調配出專屬香氛，而組成香氛的這些材料絕對是你喜歡的、親自挑選的。

瓶身可以選擇清新的透明罐或是比較沉穩的深棕色罐，瓶蓋／噴頭的部分則可以挑選金色或銀色，最後一步就是在瓶身上貼上標籤貼紙，可以上方打上自己想寫的字喔～非常簡單就完成了，大約費時30分鐘而已！不過「香氛」比較適合用來噴在衣物、物品、房間中喔～價位約日幣4,500～6,000。

＃AROMIND 首爾 北村韓屋

來到首爾肯定會到北村八景附近走走逛逛，那麼別忘了事先預約課程，順道來製作DIY香水！AROMIND的自製香水體驗就像是小班制開班授課一樣，一個時段最多只收八個人，所以教學品質很好、老師也很認真喔！比起上面提到的THE FLAVOR DESIGN，AROMIND的體驗更可以讓我們「親手」做。

只要來參加課程，每個人都可以拿到一罐50ML成品、一支試管小香和精美包裝。參加一堂課的費用大約是NT＄1,600左右，隨著優惠時間有所不同，大家一定要記得先預約，否則到現場幾乎都會撲空的喔！

可以選擇下面三種瓶子來放置製作出的專屬個人香水，貼紙也能挑選黑或白，每一種都很有質感！

老師上課會使用英語和韓語，不用擔心聽不懂，一開始會先細心講解調製方法跟說明，每個人的位子上都有電子秤、酒精、燒杯等器具，接著從30種香氣中選擇你喜歡的前中後味，期間可以妥善運用紀錄紙就不會忘記味道囉，會先調製出小ML數的試香，經過老師微調後再開始製作正式版，總共大約花費1.5小時，過程很有趣所以感覺很快就完成了，體驗過的人都說很好玩～

향수만들기 & 향수공방 AROMIND（@aromind_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 2 日 上午 6:06 張貼

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