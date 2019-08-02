4種夏季必備帽型可以這樣搭：草編帽搭牛仔褲、鴨舌帽也能配涼鞋

夏天的衣著越是講求輕薄越能擁有涼爽感受，然而無法層層堆疊出豐富層次感的夏季穿搭容易一不小心就看起來太過簡單隨興且無造型感。炎夏高溫讓人無法從服裝著手改變造型的話，就選擇添加帽款來營造出特色吧！

可以抵抗夏季艷陽，又可以讓衣著有不同的感覺，帽子將會是夏季造型感突出與否的關鍵。以下 4 種夏天適合佩戴帽款的穿搭示範，個性效果頗有差異性的造型展演都值得嘗試。

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棒球帽穿搭

中性的棒球帽是所有風格都適合配戴的帽款，可以隨著身上穿著的服裝轉變個性印象。不管是大人感的休閒穿搭，亦或是小男孩感的淘氣造型，只要佩戴上一頂棒球帽都可以將整體調節出輕鬆的衣著效果。

草編帽穿搭

草編材質的單品在夏天是相當具代表性的帽子款式，清爽的木質調色彩再加上輕盈的編織線條，可俐落可溫柔的造型感尤其是和輕熟年齡的女士配戴。搭配牛仔褲穿搭可以展演時髦的個性印象；而搭配上裙裝就可以呈現另一種鄰家女孩的不造作氣質。

貝雷帽穿搭

雖然沒有直接的遮陽效果，但一頂夏天用的貝雷帽是重視時髦感女生這個季節的必備單品。一戴上就能輕鬆為造型感加分，經典又不失優雅印象的貝雷帽就是一款想隨興穿搭時相當適合不加思索就配戴的帽子款式。

報童帽穿搭

報童帽近期似乎也在台灣女生中造成討論，不會太女孩也不會顯得高調的帽型設計得到許多人喜愛。簡單的輪廓讓不習慣配戴帽子的人也可以輕鬆嘗試，營造出休閒氛圍的同時又能保有流行感，這個夏天想詮釋帽子造型的話不妨就從報童帽開始

Photo : WEAR

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