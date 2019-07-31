路人以為「公車站被大型垃圾佔據」　志工近看噴淚：是橫屍路上的街友！

▲英國公車站發現有大包的垃圾，沒想到竟是街友屍體。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

全家物價狂升、薪資卻漲幅小，不少人最後淪落街頭，生活坎坷外就連生命也不見得能夠自己掌控。英國倫敦的多爾斯頓（Dalston）就發生一起街友悲劇，因為不被社會關注，甚至因為棲息在公車站被當作一大坨的垃圾，最後這名街友竟直接橫屍街頭。

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綜合外媒報導，在多爾斯頓一處公車站旁，原本有大袋大袋的東西堆放，不仔細看根本不會有人發現是有一名街友「進駐」在那。上周該名街友因為熱浪侵襲，導致身體健康出現問題，當時還有救護車到場協助，但就診完後仍回到公車站。社工團體定期都會拜訪該名街友，直到案發當天，一靠近這名被「家當」包圍的街友時，就感受到「他已經不在了」。

社工當天原本要前往探視，就在靠近公車站時發現已經被警方拉起封鎖線，才驚覺「一切都來不及了，他就在路上一樣像垃圾般的死去，我們多次請求幫忙，但卻被拒絕，他身體已經很脆弱了！」

該名街友在公車站附近已經生活許久，但卻不見得每個民眾都願意伸出援手，尤其被許多塑膠袋包圍，往往都被以為就是一堆雜物。這起悲劇發生後，當地不少人紛紛到公車站獻花，希望街友可以一路好走，也呼籲當局重視街友問題「現在人還有會死在街道上，那是很悲慘的情況」。