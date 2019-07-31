日政府批准「人獸雜交胚胎」計劃　讓老鼠長出人類器官

▲實驗鼠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳宥芯／綜合報導

日本政府近期批准首個利用動物培育人類器官的研究項目，由幹細胞學家中內啓光（Hiromitsu Nakauchi）帶領一群東京大學和史丹佛大學組成的研究小組，計畫要在老鼠胚胎中植入人體細胞，再將這個「人鼠嵌合體胚胎」放進豬隻體內進行代孕，目的是為了創造出可供人體移植的胰臟，以解決目前器官不足的困境。

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據《自然》雜誌報導，中內啓光（Hiromitsu Nakauchi）是第一個得到日本政府允許並資助的科學家，他利用誘導多能幹細胞（iPS）在老鼠體內培育人類胰臟，但就目前而言，利用人獸雜交胚胎的實驗方法培育出人體能移植的器官，這目標仍很遙遠，技術難度及倫理爭議也是一大問題。

中內啓光研究的這項技術名為「異種嵌合體技術」（Chimera），將人類iPS細胞注入缺乏某種器官的動物胚胎中，隨著動物的發育，會使用人類iPS細胞來製造該器官，最終成果是希望能培育出混有人體細胞的器官，此外，混有人體細胞的動物則可用於研發藥物。中內啓光指出，在「人鼠嵌合體胚胎」實驗成功後，他打算向政府申請核准能在豬隻體內進行雜交胚胎的孕育。

▼相關資訊。（貼文／取自Twitter／gorinotsukudani）

移植医療 ｉＰＳ細胞から立体的臓器作製 「切り札」期待 安全面課題残る https://t.co/owV6ebfpML 今回の東京大の中内啓光特任教授らの研究は、人にそのまま移植できる膵臓などの立体的な臓器を持った動物を誕生させるという大胆な試みだ。

不過，日本明確規定禁止超過14天、含有人體細胞的動物胚胎生長，也禁止將這些胚胎移植到替代子宮中，但由於中內啓光的「異種嵌合體技術」在2018年10月就獲得「生命倫理專門調查會」的批准，再加上今年3月，日本文部科學省重新修訂相關法規後，該項技術在法律上便不再有阻礙。

但日本政府目前仍禁止將人獸胚胎植入人類子宮中，且人鼠實驗還是面臨了許多倫理質疑，有民眾擔心人體細胞會影響動物的大腦，進而出現潛在的人類意識，對此，中內啓光強調，這些實驗只針對胰臟器官生成，不會有大眾擔心的事情發生。

事實上在2015年，美國就已經培育出1400個人類和豬隻嵌合的胚胎，因為道德規範問題，在培育的3到4週便遭政府全數銷毀，並嚴格禁止相關研究。許多國家早期也陸續有相關的胚胎實驗，例如2004年的美國，就曾有科學家將人類的幹細胞移入豬隻胚胎，隨後，內華達大學的科學家花費7年時間，培育出世界首隻人獸細胞的混種羊；英國紐卡斯爾大學研究人員也在2008年宣布成功培育出首個人獸混合胚胎。

▼相關資訊。（貼文／取自Twitter／Lab-On）

人ど動物の細胞が混ざった受精卵「動物性集合胚」を動物の胎内で育てることで人の細胞でできた臓器を持つ動物が育つ。

海外では臓器移植治療用として研究が進んでいます。

この度、文科相が東大のiPS研究を了承、8月下旬には東大が国内初の研究に着手する見通しです。https://t.co/4bW00ckK51