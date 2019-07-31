「比成人手掌大」獵人蛛入侵！正妹驚嚇求援　網無奈回：燒掉房子比較快

▲澳洲巨無霸獵人蛛。（圖／翻攝自Facebook／Bluewater News group）



記者張方瑀／綜合報導

許多人都非常害怕蟑螂、蜘蛛等生物，澳洲一名女子就在家中目擊一隻比成人手掌還大的蜘蛛，嚇得她不該如何是好，只能將蜘蛛的照片放到網路上求救，許多網友看到後驚呼，這實在太大隻，還有人說，「看來你只能燒掉你的家了。」

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家住澳洲昆士蘭州（Queensland）湯斯維爾市（Townsville）的克拉克（Laree Clarke），30日上午在臉書社團貼出兩張照片，照片中有隻大小超過成人手掌的獵人蛛（Huntsman spider）停在天花板牆角，她嚇得在臉書寫著「誰現在能幫幫我！」克拉克指出，她原本打算用個盒子把蜘蛛裝進去，但是牠實在太大隻，「我一靠近牠就往我衝來，露出尖牙、伸出長腿，我真的沒辦法。」

▲澳洲巨無霸獵人蛛出現在家中天花板角落。（圖／翻攝自Facebook／Bluewater News group）



有不少網友在底下留言，建議克拉克許多讓蜘蛛離開的好方法，不過更多網友跟著她一起崩潰，例如「快開槍！」、「如果是我看到，可能會先殺了自己」、「我想在這種時刻，直接燒掉自己的房子可能比較容易」、「你就把房子讓給牠住吧」、「請全家人立刻撤離好嗎！」後來克拉克過了一陣子更新了狀態，表示蜘蛛已安全移除。

據了解，獵人蛛又被稱做「巨型蟹蛛」（giant crab spider），這類蜘蛛不會織網，是以快速的狩獵技巧覓食，因此贏得「獵人蛛」的名號，且牠只是外型很可怕，事實上卻是居家小幫手，讓牠住在家中一段時間，就會發現許多蟑螂、小蟲子都會消失無蹤。

▲女子上網尋求幫助。（圖／翻攝自Facebook／Bluewater News group）