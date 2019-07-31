關島恐成為第二個大堡礁　東部沿海60%珊瑚礁死光光「史上最嚴重」

▲關島珊瑚白化情形嚴重。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者黃可昀／綜合報導

以往提到關島這個美麗島嶼，許多人會聯想到迷人的珊瑚景觀與海洋生態，但最新研究發現，關島將近3分之1的珊瑚在短短4年間大量死亡，其中東部沿海區域已經有6成的珊瑚礁全消失，以後觀光客到此可能再也見不到美麗的海底風光，附近的海洋生態更會連帶受到影響。

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▲珊瑚白化不僅影響景觀，更會對環境造成衝擊。（圖／達志影像／美聯社）



科學期刊《珊瑚礁》（Coral Reefs）最新一期報告指出，關島的珊瑚2013年至2017年間出現大規模白化，數量高達34%，而造成此現象的主因就是「海水升溫」。關島大學海洋實驗室主任雷門度（Laurie Raymundo）表示，這是團隊見過「史上最廣泛、最嚴重的珊瑚死亡現象」，珊瑚是魚類很重要的棲息地，同時也為海岸提供了保護作用。

令人遺憾的是，海水升溫屬於全球現象，即使研究人員已經找出問題所在，也沒辦法進行區域性的小範圍改善，只能從汙水排放、塑料垃圾等問題著手，盡量降低對珊瑚的傷害。此外，面臨珊瑚死亡的島嶼也不只關島，這是全世界的海洋都必須克服的危機。

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