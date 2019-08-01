閃電＋Off-White！藤原浩攜手Virgil Abloh打造聯名T　包裝盒讓人超想收藏

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說到西方聯名之王，大家可能會想到Supreme，不過，東方其實也有一個聯名之王，那就是日本潮流教父藤原浩主理的Fragment Design。日前，藤原浩便透過IG帳號曝光最新的合作，而這次的單品是近期最讓人驚艷的，因為Fragment Design即將與Virgil Abloh主理的Off-White進行聯名企劃，下面一起來看看。

▲Fragment Design X Off-White聯名企劃。（圖／翻攝自IG@daisuke_nogami、Off-White提供）

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由藤原浩攜手Virgil Abloh打造的聯名企劃，預計將為THE CONVENI潮流便利店帶來一款以黑色為主調的T-Shirt，其正面加入Fragment Design「閃電」標誌以及Off-White Logo，而且就圖片看來，此款T-Shirt應該是使用Off-White的版型與材質。另外，包裝盒則延續THE CONVENI的概念，以橘色調的麥片盒呈現。

▲正面加入「閃電」標誌與Off-White Logo。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲包裝盒則延續THE CONVENI的概念。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

目前藤原浩沒有透露太多的資訊，所以不確定是否還有其他單品，不過，據悉這次的Fragment Design X Off-White聯名企劃，預計將於近期登陸THE CONVENI潮流便利店與官網，想購入此重磅聯名的朋友，最近可以關注藤原浩的IG帳號@fujiwarahiroshi哦！

而Virgil Abloh最近可說是相當忙碌，因為他為了個人藝術展「Figures of Speech」，特地找來Simon Brown一起設計周邊商品，而雙方也帶來了帽T、T-Shirt、帽子等單品，並且設計上則運用Off-White的標語、箭頭與PYREX VISION貼布元素，目前已於MCA Chicago官網開放購買，售價區間為美金48元（約台幣1,500元）至美金625元（約台幣19,400元）。

▲帽子售價為美金48元（約台幣1,500元）。（圖／翻攝自MCA Chicago）

▲T-Shirt售價為美金355元（約台幣11,000元）。（圖／翻攝自MCA Chicago）

▲帽T售價為美金625元（約台幣19,400元）。（圖／翻攝自MCA Chicago）

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