試・開箱／PRADA七夕限定太燒　超迷你唇膏盒必買、愛心包可愛好裝

▲PRADA七夕情人節系列商品開箱。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

一年一度的七夕情人節即將來到，想不到買什麼送給心上人的你，PRADA特別推出了情人節系列單品，種類多元除了包款之外，還有成衣、鞋履以及口紅盒掛飾等，全都充滿愛心元素，讓你浪漫過節去。

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此次情人節系列，討論度最高的分別是 Odette粉色基本款和Panier白色包款。包身飾有紅色心形裝飾、花朵以及紅色品牌標識，傳達情人節的美好幻想。均提供白色、玫瑰粉、火紅色和黑色等多種顏色選擇，拎上一秒變身青春少女，令人著迷不已。

▲Odette粉色基本款（前）以及Panier白色包款，均NT$76,000。（圖／品牌提供）

在女士包款方面，除了有經典的Cahier和Galleria之外，更不能忽略的就屬為了七夕量身打造的 Odette全新心形包款，採用Saffiano皮革材質，有玫瑰粉、火紅色、黑色三種顏色選擇，中央的PRADA標誌簡約時尚。實際開箱發現，兩側的拉鏈之外，包內的空間也很充足，能夠容納錢包、鑰匙、手機等，實用又可愛款，而且獨具紀念意義。

▲PRADA七夕全新包款 Odette心形包可愛度滿分，NT$58,500。（圖／記者鮑璿安攝）

此外，系列中也有也成衣、鞋履以及口紅盒掛飾等配飾。女孩最喜歡的配件，像是口紅盒掛飾，就相當符合時下「小到不能再小」的趣味單品屬性。掛飾上方的金色鏈條增添奢華品味，輕輕打開之後，空間雖小，卻能讓寶貝的唇膏找到自己的家，上方印製了PRADA經典標誌，足以看到品牌的用心。

▲口紅錬帶包好吸睛，NT$15,000。（圖／記者鮑璿安攝）

本次情人節系列單品，都貼心使用了白色專屬禮盒，打造獨特七夕氛圍，並且每件商品的數量相當稀少，約1至2樣。此外，也僅在台北101以及微風廣場兩間門市販售，想要購入的民眾千萬別撲空了。

▲PRADA七夕情人節系列種類多元，愛心襯衫NT$29,500；漫畫對話框休閒鞋（女）NT$27,500。（圖／品牌提供）

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