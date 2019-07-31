泫雅最愛的「編織包」超百變，輕鬆轉換6種風格　能童趣、文青更適合度假

從2019年初泫雅的小香編織包爆紅後，編織商品成為今年夏天最夯的時尚配件！以前都以為編織包只在海島度假的時候才用得到，想不到現在日常的OOTD沒有編織包萬萬不能啊～今天就一起來搜集各式編織包風吧！

2019夏季必備編織包：韓系小姊姊風

喜歡韓系小姊姊風格的人，千萬不要錯過這種木製卡扣編織包的款式，不僅可以讓穿搭更有層次，一年四季也都好搭配～

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2019夏季必備編織包：俏皮撞色風

夏天到了，一定會希望自己身上的配件不只有單一色系，這款撞色的編織包非常適合喜歡大膽用色和嘗試各種風格的人～看到這個包完全不會想宅在家追劇，只想趕快帶它出去到處玩～

2019夏季必備編織包：可愛兒童風

誰說兒童包只有小孩適合呢～兒童編織包搭配丹寧風格穿搭，直接逆齡！可愛又不失個性，是許多人日常的必備配件！

帶這麼可愛的包包出門，整個人都可愛起來了！！！

2019夏季必備編織包：文青風

喜歡文青風格的人，恭喜大家又多了另一種風格的配件，不用擔心會影響整體穿搭，又可以搭配出屬於自己的文青感！

2019夏季必備編織包：Chic風

今年初泫雅的小香編織包紅遍網美圈！不少人也自己手作編織包再搭配香奈兒的別針，讓每款編織包都成為香奈兒限量款～這種風格的編織包百搭之外，也可以依照自己的風格設計，完全不怕撞包～

2019夏季必備編織包：海島度假風

去海島國家度假，草帽、涼鞋、編織包包是必備！一身度假洋裝再搭配編織包包，在國外也能拍出時尚大片的感覺～有可能會來一場豔遇也說不定！

編織包搭草帽真的是絕配！今年夏天一定要購入一咖來背～

文／美人圈 圖／翻攝自IG@hyunah_aa、小紅書@Yui遲暮、@奇哥mickey、@菜盟主、@小硬幣、@YOUNG醬IN靜岡、@小鹿純子、@蘇蘇蘇蘇銀呀、@嘉嘉、 @Skye_ZY

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