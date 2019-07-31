北韓公開新潛艇「重要部位打碼」　南韓國防部：可搭載3枚潛射導彈

▲ 圖中紅圈處應為SLBM發射管，黃圈處則是雷達及潛望鏡。（圖／朝鮮中央TV）

記者陳宛貞／編譯

北韓官媒《朝中社》日前報導，領導人金正恩視察一艘新建的潛艇，對成果相當滿意。《朝鮮中央電視台》公布的畫面中，特地以馬賽克處理潛艇的部分位置，以避免情報外洩，引起外界好奇。南韓國防部31日分析指出，這艘潛艇可以搭載3枚潛射彈道飛彈（SLBM）。

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綜合韓媒報導，國防部今天稍早針對北韓凌晨發射飛彈一事向國會情報委員會委員長李惠薰彙報指出，北韓自2016年8月成功試射潛射彈道飛彈以後便對外宣布，正在建造3000噸級的新型潛艇；儘管此次報導金正恩視察消息時並未明確提及3000噸級相關字眼，照片中的潛艇極有可能就是這一艘。

國防部說明，《朝鮮中央電視台》畫面中潛艇被馬賽克的大約就是SLBM發射管的位置；推測該潛艦直徑7公尺，艇長約有70至80公尺，可能較海豚級潛艇稍大。國防部判斷，潛艇目前屬下水前的最後階段，不久後可能就會入水。

《朝中社》此前於23日報導，這艘潛艇在金正恩的特別關注之下建造，未來將投入東海（日本海）作戰。金正恩認為，北韓國土東西兩側都被海洋包圍，因此潛艇作戰能力是國防的重要組成部分，未來也應持續發展國防能力，包括潛艇等海軍武器裝備。