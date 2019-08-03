英講師照顧病母數年…母突從陽台摔落亡　檢察官揭真相：他早有預謀

▲事發的老人照護之家。（圖／翻攝自google map）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

英國52歲的講師奈特（Robert Knight）在教完課之後，頂著寒風來到濱海韋斯特克利夫（Westcliff-on-Sea）的老人之家，站在二樓陽台推落罹患阿滋海默症的79歲母親。奈特在遭到逮捕後，承認自己終結了母親的性命，卻否認這是一場謀殺。

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根據《每日郵報》報導，奈特的工作是一名講師，在去年12月10日，當他結束第一次訪視，還前往教授了一堂語言課程。下課後，大約是晚間9點45分 ，奈特就結束了母親的性命。

從監視器畫面可以看到，奈特把母親放上陽台欄杆，接下來就動手推下樓，摔落13英呎（約4公尺）而死，他隨後回到屋內，並在10點鐘時向一名工作人員坦承犯案，警方趕到後當場逮捕。

被捕之後，奈特向警方表示，「我剛剛結束我媽媽的性命，我把她從陽台丟下去。」但同時他也表示這不是一場謀殺，因為當時神智不清，而沒辦法控制自己。檢察官喬埃爾（Matthew Jewell）卻說道，「當時奈特先生神智清晰，他做出這些舉動是籌畫過的，無情且麻木的殺害親人。」