炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

▲炎亞綸從時裝周尋找穿搭靈感。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

許多藝人私下只穿黑、白、灰色調衣服，但炎亞綸勇於挑戰亮色系與不同風格，從時尚中找到新趣味，他坦言曾經摸索一段時間，以為很多名牌放在身上就是時尚，但從不斷嘗試中找到適合自己的穿搭，秘訣就藏在每一季的時裝周中。

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▲炎亞綸出席萬寶龍活動透露時尚穿搭術。（圖／萬寶龍提供）

「時裝周會提供很多靈感，可從中尋找喜歡的款式與風格。」炎亞綸認為近年來時尚圈被GUCCI影響很深，他同時從美劇中得到啟發，例如絨布材質予人奢華感，他也樂於嘗試，唯獨之前流行的貼腿褲列為禁穿名單，因他曾是田徑員，自認穿貼腿褲沒有修長的視覺效果，「我不會因為風格而不去試，而是因無法駕馭而不穿。」

▲炎亞綸穿Stella McCartney搭Fendi包與TAG Heuer腕錶。（圖／翻攝aayan1120 IG，以下同）

配件系列也是炎亞綸的穿搭重點，尤其對墨鏡挑選頗有心得，他自認顴骨較高，因此不會選時下流行的大鏡面墨鏡，以免看起來太剛硬，近期他常戴韓國眼鏡夯牌Gentle Monster與Fendi的聯名款，時髦有型。

▲炎亞綸戴Fendi與Gentle Monster聯名的2款墨鏡時髦有型。

問及下一個想入手的精品目標，他透露是萬寶龍（Montblanc）鋼筆，因為熱愛美劇的他常見片中簽署重要文件的書寫工具，因此相中萬寶龍紅與黑Rouge & Noir系1906限量款鋼筆，筆身與筆夾均裝飾蛇造型，低調中又帶有設計感，成為他的夢幻筆款。

▲萬寶龍紅與黑Rouge & Noir系1906限量款鋼筆是炎亞綸下一個努力的目標，66,900元。

