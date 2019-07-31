Irene、IU都偷偷換上「胎毛劉海」耍小心機　自然修飾額頭又減齡

最近被Irene帶紅的「胎毛瀏海」，不僅超多韓星紛紛換上，連韓妞也超愛剪～這款瀏海除了可以顯臉小、修飾高額頭和髮際線之外，更有減齡的作用！不過胎毛瀏海也分類好幾種款型，想知道自己的臉型適合哪一種，就一起看下去吧～

＃Irene：細長直胎毛瀏海

適合長型臉、修飾高額頭



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Irene可以說是「胎毛瀏海」的始祖，而Irene的胎毛瀏海是屬於長度超過眉毛的直瀏海，因為長＋直可以拉低臉部整體重心，讓額頭的高度降低、臉型看起來也相對變短，而細髮也不會過於厚重～對長型臉和寬額頭女孩來說完全是救星！

＃IU：額角Ｓ型胎毛瀏海



適合方型臉、修飾寬額頭



圖片來源：전북일보、ig@dlwlrma

IU的胎毛瀏海位於額角處，比起Irene款的密度更高一些～也因為如此，可以輕鬆修飾方型臉最在意的臉部四角，也讓額頭寬度變窄！如果想要瀏海看起來更有層次，可以像IU一樣，用電棒將邊邊的小碎髮捲成S型，就會有韓妞最愛的自然隨性感～

＃泫雅：眉上短Ｑ胎毛瀏海



適合倒三角形臉、修飾高髮際線



泫雅歐膩剪的這款真的很夯！尤其搭配泡麵捲超級適合～雖然因為瀏海比較短且捲，但對於高髮際線的女孩來說真的是福音！不只短Ｑ髮讓人看不到你真實的髮際線在哪，對倒三角形臉的女孩來說，也降低修飾臉部上下比例不均衡的問題～

＃太妍：髮際極細胎毛瀏海



適合中分、大旁分者



這款瀏海看起來是4個中最難駕馭的，但其實根本超日常！因為很細碎，反而很適合綁包頭、或是留中分、大旁分的女孩使用～看起來不只視覺上減齡，更是最近很流行的「看起來沒整理，但其實精心打扮」的造型。

如果想要學自己剪「胎毛瀏海」的女孩可以看下方影片教學！

「HE:ARTS」 살롱 하츠 황세범 부원장（@hearts_fervor）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 18 日 上午 2:39 張貼

文／美人圈 圖／翻攝自일베저장소、Tumbex、전북일보、톱스타뉴스、twitter@hyuna_sukiyade、IG@dlwlrma、@taeyeon_ss

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