波蘭神秘「女兒村」9年沒生下男嬰！　12歲男同學身邊全是金髮女神

▲當地的消防志工大多由女性組成。（圖／翻攝自Facebook／MDP i OSP Miejsce Odrzańskie，下同）



實習記者黃可昀／綜合報導

波蘭南部靠近捷克邊境有個小村莊「Miejsce Odrzańskie」，9年來沒有半個男嬰出生，全村上下所有婦女生出的寶寶清一色是女兒，300位居民當中絕大多數都是女性，目前村內最小的男性已經12歲。村長弗里斯科（Rajmund Frischko）翻閱歷史資料後表示，從以前就很少有男嬰出生的紀錄，這並不是這幾年才出現的狀況，所以如果有夫妻順利生下男嬰，他將會準備貴重的厚禮來獎賞。

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▲小小消防員也全都是女孩。



據polski obserwator報導，這個村莊距離上一次男嬰誕生已經是9年前，那個小男孩如今也已經離開村莊，這裡似乎有個「只生女兒」的魔咒。當地志願消防隊的負責人哥拉斯（Tomasz Golasz）透露，他10幾年前來到村子並娶當地女孩為妻，後來生下了2名女兒，「我很想要一個兒子，但這個願望在這裡幾乎不可能實現」，連他目前待的消防隊都是由女性所組成。

▲只生女兒的奇特現象，引起科學家好奇。



華沙醫學大學的醫學遺傳學系主任普羅斯基（Rafal Ploski）聽聞此事後，決定要深入調查當地歷史並調出歷年來的出生統計，解開這個「女兒村」的謎團。他指出，第一步要先檢查這些女嬰的父母是否有血緣關係，即使幾百年前的祖輩是親戚也有影響，再來就是與每對夫妻進行面談，並調查村內環境，找出所有線索。

將來如果真的有夫妻成功生下男寶寶，村長也承諾會送上大禮祝福，不過禮物是什麼他打算要保密，只透露「這份禮物一定每個人都會喜歡」。