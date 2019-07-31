惡女婿家暴妻子10多年　被教師爸一槍斃命...倒鄰居門垂死掙扎

▲男子因為長年家暴妻子，而被岳父射殺。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

泰國加拉信府央達拉縣近來發生一起不幸案件，一名65歲父親因為女婿長期遊手好閒還會家暴女兒，忍無可忍之下便打算好好教訓對方，原本只是想要拿槍嚇一嚇對方，沒想到槍枝意外走火，一槍就讓對方斃命。男子臨死前還全身是血逃到鄰居家求救，才讓案情曝光。

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泰國媒體Khaosod報導，事件發生在本月28日，31歲男子Kathayuth被人發現中彈後倒在鄰居家門口，腹部嚴重出血，警方後來在他的腹部找到一顆子彈，是從腹部後方所射入。鄰居表示，他看到Kathayuth倒在他家門口並向他求救，便趕緊上前幫忙，對方告訴他，開槍的人竟然是65歲岳父Chaliew。

身為退休教師的Chaliew被捕後坦承，女婿和女兒結婚10多年來，一直不務正業還吸毒，時常和女兒吵架後就把人打成重傷，事發當天，他為了保護女兒和孫女的安全，一開始還試圖讓暴怒的女婿冷靜，但對方完全不聽還不斷辱罵，他準備了一把格洛克手槍原本只是想嚇嚇對方，沒想到卻不小心走火才會造成命案，將面臨謀殺罪起訴。