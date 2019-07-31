家長連環call抗議「午餐難吃」　26歲國中女營養師頂樓跳下身亡

▲ 營養師設計菜單時得兼顧營養及美味。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳宛貞／編譯

南韓日前發生一起悲劇，一名國中營養午餐營養師長期被學生及學生家長抱怨「午餐不好吃」，最終在龐大壓力之下選擇輕生。《韓國日報》27日報導，任職於全羅北道全州一所國中的26歲女性營養師6月2日在自家公寓頂樓跳樓身亡。雖然沒有留下遺書，但她近來因學生對營養午餐滿意度調查的結果相當低落。

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死者2017年通過考試成為營養師，向來將營養視為最優先，還得遵守嚴格的《學校營養午餐法》施行規則，考慮鹽份、油脂、單糖類、食品添加劑等，必須使用自然食材、當季食品及多樣的烹調方法。

一面遵守這些規則，又得配合國中生的口味，讓死者飽受壓力，但對菜單感到不滿的學生及家長甚至會直接找上門來抱怨。儘管死者回應，設計菜單時主要考慮的是營養，家長還是會從早到晚不斷打電話來抗議。

家屬說明，今年的營養午餐滿意度調查結果比去年還糟，其他學校的營養師還因此傳訊息嘲笑死者。她的父親表示，「媽媽在家裡煮飯時如果被嫌太鹹或太淡，心情也會不好吧。真不懂為什麼要做這種調查。」

校方對此則澄清，學生對營養午餐的滿意度很高，認為死者輕生的原因與此無關，但拒絕公開調查結果。死者父親則指出，雖然他曾反對女兒與交往2年的男友結婚，但最近不曾因此發生爭執。

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