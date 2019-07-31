陸稱反送中暴力事件是「美國作品」　美國務院：荒謬評論！

▲反送中示威者包圍中聯辦，警方發射催淚彈驅趕。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸外交部昨（30）日指出，香港近期的暴力事件算是美方的「作品」，美國應該給全世界一個交代。美國國務院發言人回應說，「這是荒謬的評論！美方無法接受中方指控外國勢力是反送中幕後黑手的不實指控。」

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日針對反送中表達看法，認為抗自是適當的行為，在美國也時常看到抗議景象，希望中國能夠有所克制，並且做出「對的事情」。大陸外交部發言人華春瑩對此表示，「蓬佩奧說香港近期的暴力事件是合理的，因為大家可能也都知道，這畢竟也算是美方的一個『作品』。」

▼「光復元朗」遊行。（圖／路透社）

美國國務院發言人事後回應，指控美方為反送中暴力事件的幕後黑手是荒謬的評論，「長期以來，北京一直將香港地區的騷亂歸咎於未指明的外國勢力，美國和英國是最明顯的目標，他們認為，騷亂之所以越演越烈都該歸咎於香港曾是英國領土，所以才會受到外國影響，這樣的抱怨聲隨著更大的動亂而加劇，美國和歐洲國家敦促中國當局應該尊重香港抗議者爭取民主的權利。」

發言人也說，中方認為「數百萬人為自由和開放社會挺身而出的行為」是被操弄的，這種想法根本不可信。「將美國與暴力事件聯繫在一起可能會為北京帶來多種目的，包括詆毀抗議者，凝聚大陸對他們的反對意見，並有可能為他們提供更直接的干預理由。」

▼反送中事件出動大批警力。（圖／記者吳奕靖攝）