手弒第2任髮妻…伊朗首都前市長遭判死刑　非法持有槍械再加2年

▲伊朗德黑蘭市前市長納加菲因殺妻被判處死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

伊朗德黑蘭市（Tehrān）前市長納加菲（Ali Najafi）5月28日開槍擊斃第2任妻子奧斯塔（Mistra Ostad），事後也承認罪行。如今判刑出爐，確定死刑，也引起當地媒體罕見的大篇幅報導。

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綜合外媒報導，67歲的納加菲5月28日於住處開槍擊斃妻子奧斯塔，接著自首，警方隨後在家中浴缸內發現奧斯塔的屍體。知名改革派人物手弒髮妻的新聞曝光後，引起社會大眾的關注。

伊朗司法部門於31日發表納加菲的判刑結果。司法部門發言人艾斯邁里（Gholamhossein Esmaili）表示，納加菲的罪名包括預謀殺人、傷害以及非法持有槍械，預謀殺人罪已經確定成立，並判處死刑。

另外，納加菲的傷害指控被判無罪，非法持有槍械則被判處有期徒刑兩年。雖然納加菲的律師表示會持續提出上訴，但奧斯塔家屬懇求，一定要依據伊斯蘭律法「以眼還眼」的報復性刑罰，也就是判處死刑。

過去伊朗媒體鮮少會報導政治人物的醜聞，然而納加菲此案卻被媒體詳細報導，更鉅細靡遺描述審判過程。