「該如何讓大家喜歡我？」帶頭霸凌特殊生　老師寫厭惡理由掛教室一整年

▲特殊學生Caein Powell被老師帶頭霸凌。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國一名老師不僅沒有照顧班級上11歲的特殊學生，更要求他自己寫下「被同學討厭的理由」，並將此變成漫畫掛在教室後方整整一年，儼然公然帶頭霸凌學生。

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綜合外媒報導，11歲的凱恩鮑威爾（Caein Powell）在學期結束前帶回家一幅畫，但這幅畫的標題竟然是「我該如何讓其他小朋友喜歡我？」圍繞著正中央的凱恩的是同學們的「建議」，包括「不要煩我們」、「不要老是大喊大叫」，父母這才知道凱恩在學校飽受霸凌。

父母指出，凱恩罹患一種有對立違抗性障礙的自閉症，這讓凱恩在其他人面前顯得「吵鬧」，但他們沒有想過他竟然會在學校遭受如此欺負。他們曾經為了幾個學生找凱恩麻煩而跟學校溝通，但顯然這就是學校處理的方式。

更誇張的是，這幅圖畫是由凱恩的老師主導，他讓凱恩跟其他學生坐在一起，讓其他學生說不喜歡凱恩的原因，並將此畫在圖上，要凱恩若想要被喜歡就試圖克服這些問題，還將這畫掛在教室後方整整一年。

「這基本上就是告訴別人要改變，即使他們是被欺負的一方。」凱恩父母說，他們很希望找出更好的方式來支持凱恩，但他們害怕，尚未真正理解霸凌有多可怕的凱恩，會因為他們的舉動而意識到一切。

報導指出，針對一個正在掙扎的孩子，老師應點出孩子積極面，並鼓勵孩子嘗試積極行為，「但凱恩的情況卻是完全相反」。不過對此，校方表示這是一個「恢復性司法」的作品，他們沒有毀掉任何對凱恩有益的行為，凱恩並不認為這是消極的事情，「我們原以為他會嚇壞，但他支持執行決議的人」。