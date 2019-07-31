屍骸泡屎池37年…丈夫辯妻沒失蹤「去了西班牙」　鄰居知真相超毛！

▲維修人員在化糞池內找到一具屍骸。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國一名女子1982年失蹤後，至今37年無消無息。離奇的是，日前一名維修人員在一個化糞池中找到一具屍骸，而該地點正是她的丈夫曾經居住過的房屋。現在警方相信，女子丈夫可能有所隱瞞。

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綜合外媒報導，7月12日，一名維修人員在化糞池中發現這具屍骸，於是報警處理。警方搜查發現，屍骸可能是37年前失蹤的布倫達維納布爾斯（Brenda Venables），因為過去她曾與丈夫大衛維納布爾斯（David Venables）在此地一同生活。

奇怪的是，警方調查初期，大衛告訴鄰居「布倫達去了西班牙」。不過鄰居透露，以前布倫達習慣每週去探望一次父母，因此他們不認為布倫達是去西班牙，在布倫達失蹤後，一度覺得她是跳河輕生了。

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如今，大衛因涉嫌謀殺妻子被警方逮捕，仍被拘留並協助警方調查。警方指出，雖然檢測骨骸的DNA是一個漫長的過程，「但我們相信這具遺體就是布倫達」，因此會持續調查任何線索。

對於當年布倫達失蹤一事，大衛供稱，「我才醒來她就已經離開了」，且布倫達有抑鬱症，那時又得了流感，他只希望妻子平安無事。

不過布倫達的名字早被刻在她父母的墓碑上，並記錄她在1982年死亡。一名親戚表示，這是一種紀念她的方式，「儘管她沒有遺體」。