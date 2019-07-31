畫面曝光！巴西監獄「黑幫惡鬥」57死　16人遭斬首…頭顱「當足球踢」

▲囚犯將砍下的頭顱當作足球。（圖／翻攝自YouTube／viral press videos）



記者張方瑀／綜合報導

巴西北部巴拉州（Para）一座監獄日前發生暴動，兩派黑幫在獄內發生血腥衝突，其中一方在牢房區放火，造成至少57人喪命，其中16人遭到斬首，從曝光的畫面可以看到，斬下的頭顱還被其他囚犯當作足球踢。監獄管理廳長表示，起火的牢房是由貨櫃屋改建而成，可容納200名囚犯，不過案發時卻有311名人被困在裡面，才會釀成重大傷亡，也再次凸顯出巴西監獄超收犯人、黑幫據地為王的問題。

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▲暴動造成至少57人死亡。（圖／路透）



發生暴動的阿塔米拉地方矯治中心（Altamira Regional Recovery Center）指出，該座監獄在當地時間29日上午7點發生黑幫火拚，其中「A級軍團」（CCA）趁著早上牢房解鎖時，衝入「紅軍團」（CV）的牢房區放火，從當地電視台的畫面可以看到，濃濃烈焰不斷從建築內冒出。在持續5個小時的暴動中，另段曝光的驚悚影片中，幾名囚犯看似開心地在屋頂上踢著球，不過仔細一看，他們踢得竟然是被斬首的「頭顱」，不僅是單純踢著，還互相「換球」並試圖射門。

▲10名囚犯被送往更嚴格的聯邦監獄。（圖／路透）



巴拉州監獄管理廳長瓦斯康塞羅（Jarbas Vasconcelos）表示，該監獄是由貨櫃改建而成，許多犯人都是被濃煙嗆死，或是燒死在房內，根本來不及逃出。瓦斯康塞強調，這是一起單純的黑幫暴動，不是針對監獄人員或是整個體制，現場也沒有發現任何槍械，目前有46名囚犯被轉移到其他監獄，而其中10名將被送往更嚴格的聯邦監獄。

▲暴動監獄嚴重超收。（圖／達志影像／美聯社）



獄方指出，這座監獄可容納200名囚犯，不過案發時獄內共有311名囚犯。但從《美聯社》從國家司法委員會（National Justice Council）取得的數據顯示，該監獄最多只能容納163人，但在7月份就關押了343人，嚴重超收。對此瓦斯康塞羅表示，目前的情況不足以稱作人滿為患，「當超收至210%，我們才會將它列為人數過多的監獄。」

對於巴西監獄來說，黑幫火拚並不稀奇，甚至還有人覺得在監獄內更危險，今年5月底在瑪瑙斯（Manaus）的4所監獄發生暴動，其中有42名囚犯被勒死，而去年1月巴西北部與東北部的監獄，才爆發長達3個星期的衝突，造成近150人喪命。

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