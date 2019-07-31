社群新挑戰？11歲童睡醒遭淋「滾燙熱水」半身3度灼傷　母控：請教好小孩

▲男童燙傷達二至三級。（圖／翻攝自Facebook／Patricia Oliver）



記者張方瑀／綜合報導

英國社群媒體最近流行起一個名為「熱水挑戰」的遊戲，接到指令的人必須朝著自己火他人潑灑熱水。曼徹斯特（Manchester）一名11歲的男孩就在剛睡醒時，被朋友潑了一鍋熱水，結果沒穿上衣的他被醫院診斷為「二至三級燒灼傷」，他的母親氣得將燙傷的照片po上網，並控告朋友的母親延誤送醫。

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11歲的比利（Billy Oliver）30日在朋友家剛睡醒時，被朋友朝著左半身潑了一鍋熱水，當時沒穿上衣的他，整片身體開始紅腫冒出水泡，送醫後被安排住進燒燙傷病房。比利的母親派翠西亞（Patricia Oliver）氣得在臉書上發文指出，父母應該要教育孩子，「熱水挑戰」這種毫無邏輯的遊戲，會產生什麼樣的後果。同時控告朋友的母親古斯（Angela Guth）延誤送醫，目前她也已被警方逮捕。

▲▼比利的母親呼籲家長要告訴孩子遊戲的危險性。（圖／翻攝自Facebook／Patricia Oliver）



派翠西亞在臉書上po出幾張怵目驚心的照片，比利的左半身包含耳朵、手臂、肩膀都因燙傷而嚴重脫皮，「醫生說，如果受傷程度可分為1到10，那麼我兒子就是10分這麼嚴重，可能會留下永久的疤痕。」派翠西亞認為，身為父母有義務和孩子談談，這樣子的挑戰會造成什麼樣的危險，嚴重的話可能會奪走她人的性命，「教育是我們現在唯一能做的事。」

這項「熱水挑戰」從去年開始在美國瘋行，當時在印第安那州有一名15歲少年也慘遭朋友惡作劇，趁他睡著時，將滾燙熱水直接淋到身上，導致他臉上和胸口的皮膚「直接脫落掉下來」，因嚴重的二級燙傷留院治療。佛州甚至還有一名8歲男童甚至因為從事此挑戰後死亡。