強生熱線愛爾蘭總理「打包票脫歐不會有矛盾」　對方冷回：不會再有談判！

▲強生承諾英國脫歐後，愛爾蘭與北愛將不會有矛盾。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

英國新任首相強生（Boris Johnson）上任後，秉持自己的強硬脫歐承諾，開始與中國、美國拉攏貿易關係。30日與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）通話，提到不論英國是否能與歐盟達成協議，都一定會在10月底脫歐，但北愛與愛爾蘭之間將不會出現硬邊界。

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綜合外媒報導，外界對於強生的脫歐方式充滿好奇，但強生所持立場則為和歐盟仍會進行友善談判，但即便結果不如預期，他仍會帶領英國強行脫歐。強生也提到歐盟必須要刪除邊境保障措施，英國與愛爾蘭之間也會自行調解。

強生之所以不接受最後方案，在於該方案提到英國脫歐後，英屬的北愛爾蘭必須要繼續留在歐盟，以免北愛與愛爾蘭出現硬邊界，但是強生堅決不接受。對此在兩方電話中，瓦拉德卡提到歐盟該方案已經是最佳方案，也不會再重新談判。

此外，強生對於美英之間的貿易協定也相當感興趣，畢竟面對堅決強硬脫歐的他，得替英國經濟的後路設想好，在川普與強生通過電話後，雙方皆同意「加強雙邊經濟關係」，也剛好能填補美國在中美貿易戰中的損失。