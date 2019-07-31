難逃頂上危機！哈利王子結婚才一年　禿頭面積「增加近一倍」

實習記者賴韻如／綜合報導

英國哈利王子從以前就愛嘲笑哥哥威廉王子的「禿頭」，不過，近來植髮專家發現，哈利王子和梅根於去年結婚後，禿頭問題越來越明顯，恐怕會步入威廉王子的後塵。

據《太陽報》報導，34歲的哈利王子在一年之內先為人夫，後為人父，然而一連串的喜事卻未讓哈利王子的「禿頭現象」好轉，反而越來越明顯。植髮醫生沙瑪勒（Asim Shahmalak）表示，這一年內，哈利王子的禿頭面積「增加了近一倍」。

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▲哈利王子愛嘲笑哥哥威廉的禿頭，沒想到自己也面臨危機。（圖／達志影像／美聯社）



沙瑪勒表示，哈利王子正在和哥哥威廉王子經歷相同的掉髮速度，而「壓力」則是導致掉髮的一個重要因素。他指出，哈利王子這一年積極處理王室任務，更經歷了隆重的婚禮，緊接著又在今年5月升級為新手爸爸，這些都是可能導致他禿頭越來越明顯的原因。沙瑪勒更指出，基因其實也是一個重要因素，從菲利普親王開始，禿頭現象便漸漸貫穿了整個家族。

沙瑪勒說，哈利王子可以考慮透過「植髮」來改善這個禿頭現象，現在採取行動還不算太晚。他也建議透過「蓄鬍」方式，也可以彌補毛髮稀疏的問題。

▲兩兄弟的禿頭基因來自菲立普親王。（圖／路透社）