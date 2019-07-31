1周來2次…北韓再射短程飛彈　蓬佩奧：很快就會展開談判

▲北韓25日凌晨試射2枚短程彈道飛彈。（圖／路透／朝中社）



記者張方瑀／綜合報導

南韓軍方指出，北韓31日凌晨朝東海發射兩枚短程飛彈，這也是一周內北韓第2次試射，2次的發射地點也都相同。韓國聯合參謀本部（JCS）表示，目前已展開監測，並保持戒備狀態。北韓領導人金正恩與美國總統川普6月底會晤後，已經試射2次導彈，讓外界不經猜想，美朝關係是否生變，但一名白宮高層強調，美國與北韓很快就會展開工作級別的談判。

請繼續往下閱讀...

北韓於31日分別在凌晨5點與5點27分，於咸鏡南道虎島半島一帶，朝東海發射兩枚短程飛彈，飛行距離約為250公里，高度為30公里。CNN報導指出，一名美國官員強調導彈並未對南韓與美國構成威脅，而是直接落入海中。日本首相安倍晉三則表示，這次試射未影響日本安全，但會積極與盟友就區域安全進行合作。

►►北韓又射！韓軍證實：2枚皆為短程彈道飛彈 高度僅30km炫性能



北韓5月4日及9日共發射3枚飛彈，本月25日發射2枚，最高飛行高度都約45至50餘公里，證實都是KN-23型飛彈；而今天凌晨發射的飛彈飛行高度卻僅有30餘公里，引發討論。截至目前，白宮與美國防部、國務院並未有立即回應，而美國高級官員指出，很快就會與北韓展開工作級別的談判，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也證實了這項說法。

►►1周連2射！南韓防長說重話：北韓若挑釁就是敵人 美韓軍演照常



川普30日向記者表示，他與金正恩的關係依舊非常好，「對未來的發展拭目以待，但我不能告訴你會發生什麼事。」而《衛報》指出，蓬佩奧原訂在本周出席東協區域會議時，與北韓外務相（外交部長）李勇浩會面，但傳已經取消。