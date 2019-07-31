1周連2射！南韓防長說重話：北韓若挑釁就是敵人　美韓軍演照常

▲ 鄭景斗指出，北韓凌晨發射飛彈後，韓軍已經進入備戰狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓今（31）日凌晨在咸鏡南道虎島半島一帶向東海（日本海）發射2枚短程彈道飛彈，一周內二度挑釁，朝鮮半島緊張升溫。南韓國防部長鄭景斗稍早出席第61屆國防研究院國防論壇，發表談話指出，一旦北韓政權或軍方威脅或挑釁，理所當然是南韓的敵人。

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《韓聯社》指出，這是鄭景斗2018年9月就任以來首度對北韓使用如此強硬的措辭；且國防部此前也將《國防白皮書》中「北韓是敵人」的文句刪去。2018年的南韓《國防白皮書》僅指出，「我軍將威脅及侵害大韓民國主權、國土、國民及財產的勢力視為我們的敵人。」

鄭景斗稍早還強調，「威脅我國安保的並非只有北韓的核力及飛彈。根據廣泛的安保概念，我們必須視所有威脅我們的勢力為敵。」

北韓一周內二度無預警發射飛彈，又突然翻臉不願接受南韓提供的糧食援助，據信都是為抗議8月將登場的美韓聯合指揮所演習（CPX）。鄭景斗對此聲明，美韓聯合軍演及訓練一切照常，「雖然的確為了朝鮮半島無核化及和平，調整過部分聯合軍演事項，但今年至今已經進行100多次大大小小的聯合訓練。」

另一方面，南韓統一部長金煉鐵今天也對北韓的挑釁行為指出，南北韓《9‧19軍事協議書》第1條便禁止兩國間的敵對行為，而北韓發射飛彈的行為雖不致違反協議，仍不符合雙方簽署協議的立意。