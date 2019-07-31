《新華社》稱購買百萬噸美大豆　川普：沒跡象…中國就是無法解決

▲川普對於美中貿易談判的結果語帶保留。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

中美貿易談判昨（30）日在上海登場，今日邁入第二天。位於華府的美國總統川普則透過推特警告，北京最好不要採取拖延戰術，若是他連任2020，彼此有可能沒有共識，不然就是面臨更糟的協議。他還提到，中國現階段就應該購買美農產品，卻沒有跡象顯示有在行動。

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《紐約時報》指出，隨著中美貿易談判重啟，川普開始淡化雙方在2020大選前達成協議的可能性。川普認為，貿易協議的最大問題在於中國願意等待，「雖然這不會發生，但他們希望，如果我被擊敗，他們（中方）可以與像是華倫（Elizabeth Warren）、瞌睡喬（Sleepy Joe Biden）等人交涉。這樣他們就被允許跟過去30年一樣，繼續摧毀我們國家。」

川普與中國國家主席習近平6月在大阪G20峰會期間會面，雙方態度稍微放軟。川普隨後表示，他同意延遲對額外價值3000億美元中國商品徵收關稅，同時，美企可以繼續銷售產品給中國科技巨擘華為；作為回報，中國則會立刻開始購買大量美食品、農產品，美農民將享有大量收益。

《新華社》28日報導，川習會6月結束後，已有數百萬噸美國大豆裝船運往中國，其他有意採購的項目還包括豬肉、高粱、玉米等美農產品。然而，川普30日在推特寫道，中國本該購買美農產品，卻沒有任何跡象表明真的這麼做，「這是中國的問題，他們就是無法解決。」

《紐時》認為，川普最新言論似乎要讓美國談判代表更具影響力，並促使中國讓步。另外，川普還把中國經濟疲軟「歸功」於他自己，他聲稱對2500億美元中國商品徵稅，造成中國巨大壓力，許多企業以及工作機會都離開中國。

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