超過50美企申請「對華為出口許可」　美商務部長：下週前回應

▲美國商務部長羅斯。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導



美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在30日表示，川普政府可能會在下周之前，回覆美國科技公司對中國電信公司華為的出口許可申請，而目前已經收到50多份申請，預計還會有更多。美國政府先前將華為列入貿易「黑名單」，但隨後放寬限制，開放美企申請許可證。

羅斯目前正在巴西出訪，他提到，下周他回到美國之後，應該就會針對華為出口的許可另作出相關回應，「總統和我已經在上周與一些產業供應鏈的代表會面，有部分的公司還沒有申請許可，我們希望可以把他們都聚集在一起，視為統一的聯盟。

請繼續往下閱讀...

於此同時，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長等高階代表官員正在上海，與中國官員展開會談，恢復5月中以來中斷的貿易談判。不過，外媒分析，距離雙方達成重大協議還需要一段時間，《彭博》報導指出，緊張局勢仍存在，且沒有一方似乎急著要妥協。

川普政權先前警告美國科技公司，華為可能成為中國間諜行動的滲透工具，並且將該公司列入「實體清單」（entity list），事實上就是黑名單，美國企業不得在未經許可的狀況下，與華為做生意。不過，川普在6月底承諾，將會放寬限制，美企業只要申請許可證，就能恢復與華為的商業往來。