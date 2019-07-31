青葉真司曾投稿「京都動畫」參賽　律師證實：他第一輪就落選！

▲律師證實，縱火嫌犯青葉真司，過去曾將作品投稿至京都動畫。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

京都動畫日前遭縱火，嫌犯青葉真司曾向警方表示「小說被抄襲了」等語。京都動畫公司代表律師30日表示，確認青葉真司曾將作品投稿至京都動畫，但是並沒有入選。

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根據《日本經濟新聞》報導，京都動畫舉辦過徵文比賽曾向公眾募集作品，入選作品會被製作成文庫本或是動畫。京都動畫代表律師表示，過去曾有一名與青葉真司同名同姓，住址也相同的人士將作品投稿至京都動畫，不過該作品並未通過第一關審查。

律師強調，確定京都動畫沒有任何作品與這部投稿作品存在相似之處，且他的作品也沒有在京都動畫員工之間傳閱。京都府警日前前往青葉真司位於埼玉縣的住處搜索，查獲稿紙、京都動畫作品DVD等物品，預料未來將朝此方向進行調查。警方先前透露，青葉真司被捕之際，曾向警員表示「小說被偷了，所以縱火」等語。

青葉真司於7月18日闖入位於京都市伏見區的京都動畫第一工作室造火，造成35人死亡、33受傷。調查人員透露，青葉真司案發前3天就已經在來到京都，還曾在京都府宇治市的京都動畫總部附近逗留。

7月17日案發前一天，青葉真司在宇治市一間生活雜貨購買了手推車、汽油攜行罐和水桶等物。18日當天一早，青葉到案發現場附近的加油站購買了40公升汽油，隨後到京都動畫工作室大門潑灑縱火，導致多人死傷。青葉真司本人也嚴重燒燙傷，目前正在醫院救治中。