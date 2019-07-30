日本工藝錶上發威　G-SHOCK聯手刀匠、SEIKO打造有田燒面盤

▲G-SHOCK與知名月山刀匠聯手打造MRG-G2000GA腕錶。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本腕錶品牌融入傳統特色工藝，屢屢創造驚喜，CASIO（卡西歐）與SEIKO都是箇中翹楚，前者與知名月山日本刀匠合作，打造全球限量300只的MR-G MRG-G2000GA腕錶展現鑄刀工藝魂；SEIKO則與1830 年開業的有田燒工坊攜手打造Presage腕錶面盤，發揚日本文化。

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▲刀匠月山貞伸以手工精心打造每一節的限量錶的錶帶圖樣。

G-SHOCK運用鈦金屬打造MRG-G2000GA腕錶，結晶鈦錶殼以代表日本貴族色調的深紫色電弧離子鍍處理，紋路呼應日本刀鋒的波浪刃紋，而錶帶設計靈感源自刀柄，其獨特銼痕代表每位刀匠的個人風格，此款腕錶由大阪800年歷史的月山第六代月山貞伸，手工精緻錶帶每一節的標記圖案，並在錶帶第二節刻有漢字「鍛」，傳承自家族信奉的「鍛刀一筋」精神。

▲G-SHOCK MRG-G2000GA-1A錶帶靈感由刀柄上的銼痕而來，240,000元。

SEIKO結合日本工藝錶盤的Presage系列，今年與1830年開業的有田燒工坊合作，由負責監製的陶瓷大師橋口博之帶領團隊一同開發新面盤，如何成就完美並非易事，必須先將基礎材料注入塑模給予面盤應有的深度，乾燥後以1300度高溫燒製使其硬化與白化，再經由手工上釉再次燒呈現微藍色調，雷射切割出安裝指針所需洞後再進行最後一次燒製，達到光滑的質感。

▲SEIKO Presage有田燒陶瓷面盤SPB093J1動力儲存錶（左）62,000元，SPB095J1三針日期錶56,000元。（圖／SEIKO提供，以下同）

此次Presage系列有田燒面盤腕錶共有兩款，分別是搭載6R27機芯具動力儲存顯示腕錶，以及裝配具70小時動力儲存6R35機芯的三針日期錶，價格定在5萬6000元起，再度被認為是高CP值的工藝錶款。

▲SEIKO與陶瓷大師橋口博之及其團隊合作開發錶盤。