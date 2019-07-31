羅馬尼亞少女遭綁架性侵！打電話報案3次　「警方19小時後才趕到」

▲15歲的女孩梅斯沙努下課後要搭便車回家遇害。（圖／路透社）

記者陳致平／綜合報導

羅馬尼亞南部一處小城鎮卡拉卡爾（Caracal）24日發生一起駭人聽聞的性侵殺人案，一名15歲少女搭便車回家時遭綁架，她總共播打3次報案電話，沒想到警方耗費19個小時才定位到受害者求救的地點、還等到申請搜索票後才展開搜救行動。當地警方破門而入後只找到少女的屍體，整起龜速救援行動引發羅馬尼亞民眾的怒火，並於27日走上街頭抗議。

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據衛報（The Guardian）報導，15歲的女孩梅斯沙努（Alexandra Macesanu）下課後要搭便車回家，卻遇上66歲的嫌犯丁卡（Gheorghe Dinca）將她綁架至住處、毆打並性侵。梅斯沙努隔天早上一抓到機會便打電話求救，前後撥打了3通電話報警，在最後一通電話掛掉前甚至還惶恐尖叫著，「他來了！他來了！」

在這種危急的時刻，警方卻等了好久才能成功鎖定受害者的確切位置、接著又向檢方申請搜索票進入屋內，這時距離少女報案的時間超過19個小時，梅斯沙努已經遇害身亡。此外，警方還發現兇嫌與今年4月底失蹤的18歲女子梅倫蘇（Luiza Melencu）一案有關。

▲民眾局即在首都布加勒斯特市中心，為受害少女點蠟燭哀悼。（圖／路透社）

警方救援行動慢半拍，點燃了上千位羅馬尼亞人的怒火，抗議民眾認為，「警方輕忽了民眾的報案電話，沒辦法解救一個無辜的女孩，才導致憾事。」他們於27號晚上聚集在在首都布加勒斯特市中心，並為梅斯沙努點上蠟燭、表示追悼之意。

官方發布了一份聲明解釋，「因為花太多時間鎖定求救電話的撥出地點，以至於在19個小時才找到嫌犯住所。」、「實際上，重要時刻『不需要取得搜索令』才展開救援行動，在這兩點上耽擱了……。」警察總長和當地2名地方官員已因為此事遭到開除。

檢察官指出，這兩名被綁架的少女都是要搭便車才會遇到兇嫌，她們都要從卡拉卡爾回到自己居住的村莊，這是因為當地公共交通設施不足，也是羅馬尼亞一直以來存在的問題。